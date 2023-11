Maingear tutvustab võimsaid eelehitatud tööjaamu professionaalidele

By

Maingear, juhtiv kohandatud personaalarvutite ehitaja, tõi äsja turule oma uue Pro WS-seeria, tipptasemel eelehitatud süsteemide sarja, mis on spetsiaalselt loodud erinevate tööstusharude professionaalidele. Suurepärase jõudluse pakkumisele keskendudes on need tööjaamad suunatud mängude arendajatele, fototöötluse tegijatele, graafilistele disaineritele, videograafidele, 3D-renderdajatele, muusikatootjatele, CAD-inseneridele, andmeteadlastele ja tehisintellekti/masinõppe arendajatele.

Pro WS seeria pakub kolme erinevat tööjaama valikut, mida saab kohandada vastavalt individuaalsetele vajadustele. Silmapaistev funktsioon on ühilduvus hiljuti välja antud Threadripper 7000 protsessoritega, mis annab kasutajatele juurdepääsu tipptasemel töötlemisvõimsusele.

Algtaseme valik Pro WS on standardse keskmise torni disainiga koos Fractal Designi põhjapoolse keskmise torni šassiiga. Selle stiilsed puitviimistlusega paneelid esiküljel pakuvad elegantset puudutust. Pro WS-i saab varustada uusimate Intel Core või AMD Ryzen CPU-dega ja kahe Nvidia RTX 6000 GPU-ga, tagades erakordse graafika jõudluse. Jahutusega tegeleb asjatundlikult Noctua ja mäluvõimalused ulatuvad ilmatu 128 GB DDR5-ni. Salvestusvalikud hõlmavad Samsung 990 NVMe SSD-sid või Seagate IronWolfi HDD-sid, millel on lai valik saadaolevaid mahtusid. Pro WS-il on ka 1600 W toiteallikas ja mitu operatsioonisüsteemi valikut.

Neile, kes vajavad veelgi rohkem võimsust, pakub Maingear Pro WS Max ja Pro RS tööjaamu. Avaras Define 7 XL šassiis asuv Pro WS Max pakub äärmuslikke jõudlusvõimalusi. Pro RS, millel on 4U rackmount kuju, on ehitatud Silverstone RM44 šassiile, pakkudes täiustatud laiendusvõimalusi.

Nii Pro WS Max kui ka Pro RS tööjaamad toetavad laia valikut protsessoreid, sealhulgas Intel Core, Intel Xeon, AMD Ryzen, AMD Ryzen Threadripper ja AMD Ryzen Threadripper Pro, et tagada kompromissitu töötlemisvõimsus. Need tööjaamad pakuvad ka erakordseid graafikavõimalusi, mahutades mitut Nvidia A4000, A5000 või RTX 6000 GPU-d. Noctua jahutuslahendused tagavad tõhusa soojuse ja mälumaht võib ulatuda muljetavaldava 256 GB DDR5-ni. Salvestusvalikud peegeldavad Pro WS-i omasid ning tööjaamad on varustatud sama 1600 W toiteallika ja operatsioonisüsteemi valikuga.

Kuigi Pro WS-seeria hinnakujunduse üksikasju pole veel avaldatud, pakub Maingear oma ametlikul veebisaidil konfiguraatorit, mis võimaldab kasutajatel kohandada oma tööjaamu vastavalt oma eelistustele ja nõuetele.

KKK

1. Kas ma saan kohandada Maingeari Pro WS tööjaamade komponente?

Jah, Maingear pakub oma Pro WS-seeria jaoks kohandamisvõimalusi. Kasutajad saavad valida eelistatud protsessori, GPU, mälumahu, salvestuslahenduse ja operatsioonisüsteemi.

2. Milline on Maingeari Pro WS tööjaamade garantii?

Pro WS tööjaamadel on tavaline 2-aastane Pro Solutions garantii. Kasutajatel on ka võimalus pikendatud kaitse saamiseks minna üle 3-aastasele garantiile.

3. Kas need tööjaamad sobivad kõikide tööstusharude professionaalidele?

Jah, Pro WS-seeria on mõeldud erinevate tööstusharude professionaalidele, sealhulgas mänguarendus, fototöötlus, graafiline disain, videograafia, 3D-renderdamine, muusika tootmine, CAD-tehnoloogia, andmeteadus ja AI/masinõppe arendus.

4. Kuidas ma saan osta Maingear Pro WS tööjaama?

Maingeari Pro WS tööjaamu saab osta otse Maingeari ametlikult veebisaidilt. Kasutajad saavad enne ostu sooritamist kasutada konfiguraatorit oma tööjaamade kohandamiseks.