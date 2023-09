Karistuse mõju õpilaste käitumisele: traditsioonilistest lähenemisviisidest eemaldumine

Klassiruumis on karistamine õpilaste seas sageli esile kerkiv teema. Selle koht hariduses on aga väga küsitav, seda enam, et Haridushoolekande Ameti juhistes seda napilt leidub. Nendes suunistes on eelistatud termin "sanktsioon", mis hõlmab mitmesuguseid tähendusi, sealhulgas positiivseid sekkumisi ja stiimuleid. Nende suuniste tõelisele vaimule, mis rõhutavad vastastikku lugupidavat õpilase ja õpetaja suhet, tuleb koolides rohkem tähelepanu pöörata ja neid edendada.

Vastutus õpilaste ja õpetajate vahelise positiivse suhte loomise ja hoidmise eest lasub eelkõige täiskasvanutel. Koolitajate jaoks on oluline edastada sõnumeid vastutusest, vastutusest, tegutsemisvõimest, tagajärgedest ja hüvedest ning loobuda karistusmeetmetest. Karistamine lapse kujunemisaastatel võib püsivalt mõjutada tema eneseväärikuse tunnet ja teiste ootuste tajumist.

Damien Quinn, inspireeriv endine kurjategija ja karistusregistriga inimeste eestkõneleja, rõhutab ametliku karistuse püsivaid tagajärgi. Paljud veendumustega inimesed usuvad, et nende minevik takistab neil võimaluste tagamist, mis viitab karistamisega seotud häbimärgistamisele. Õpetajatena on meie eesmärk suunata õpilasi teedele, mis hoiavad nad kriminaalõigussüsteemist eemal. Siiski on ülioluline meeles pidada karistuse võimalikku rolli noorte elus väljaspool vanglateenistust.

Vanemad võivad tahtmatult edasi anda oma kasvatusest päritud uskumusi karistuse kohta, mis toob kaasa kasutuid juurdunud ideid karistuse väärimise kohta. Kuigi seadus keelab laste kehalise karistamise, on naiivne eeldada, et seda üheski kodus enam ei eksisteeri. Karistamise normaliseerimise asemel peaksid õpetajad püüdma tugevdada alternatiivseid lähenemisviise ja kasvatama uudishimu õpilase käitumise põhjuste vastu.

Klassiruumis võib kaastundlikuma ja mõistvama lähenemisviisi omaksvõtmine käitumise juhtimisel olla muutlik. Kasutades kolme lihtsat sõna – aita, toeta ja mõista – saavad õpetajad luua keskkonna, kus õpilased tunnevad end turvaliselt ja toetatuna. Nendel sõnadel on tohutu kaal ja need on osutunud konfliktide vältimisel väga tõhusaks. Karistamisest eemaldudes ja positiivseid sekkumisi omaks võttes saavad pedagoogid kujundada oma õpilastele tervislikuma ja soodsama õppimiskogemuse.

