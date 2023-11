Uus Wahoo Kickr Core Bundle: taskukohane lisaväärtusega nutikas treener

Wahoo Fitness tegi äsja põneva teadaande rattaspordihuvilistele. Nad pole mitte ainult alandanud Wahoo Kickr Core nutika trenažööri hinda, vaid lisanud ka eelinstallitud kasseti, millel on 8/9/10/11/12 kiiruse valik. Selle komplektiga kaasneb ka populaarse virtuaalse koolitusplatvormi Zwift üheaastane tasuta liikmesus. Need muudatused annavad jalgratturitele soodsama ja mugavama võimaluse sisetreeningu kogemuste parandamiseks.

2018. aastal esitletud Wahoo Kickr Core nutikatrenažöör on olnud jalgratturitele usaldusväärne ja kuluefektiivne valik. Ainsaks puuduseks oli eelinstallitud kasseti puudumine, erinevalt selle kolleegist Kickri nutikast trenažöörist. Uue Wahoo Kickr Core Bundle'iga saavad kasutajad aga nautida eelinstallitud kasseti ja üheaastase Zwifti liikmelisuse mugavust ning seda kõike madalama hinnaga. See komplekteerimispakkumine on Georgia osariigis Atlantas asuva Wahoo Fitnessi jaoks esmakordne.

Lisaks komplektile on alandatud ka eraldiseisva Wahoo Kickr Core'i hinda, et see vastaks Zwift Hub One nutitreeneri maksumusele. Klientidel, kes ostavad Kickr Core'i kohalikust rattapoest või tavapoest, on aga võimalus kasutada üheaastast Zwifti soodushinnaga 99.99 dollarit.

Mitmekiiruselist kassetti pakkunud Zwift Hubi klassikalise nutitrenažööri tootmise lõpetamine tähendab, et Zwift Hub One on nüüd ainus saadaolev Zwifti kaubamärgiga nutitreener. Kuigi Zwift Hub One on varustatud ühe hammasratta ja virtuaalse käiguvahetusega rakenduses, pakub Wahoo Kickr Core traditsioonilisemat kogemust, võimaldades kasutajatel kasutada oma jalgrattakassetti ja kasutada käiguvahetuseks oma jalgratta jõuülekannet.

Nende uuendustega on jalgratturitel valida kahe suurepärase valiku vahel. Zwift Hub One sobib ideaalselt neile, kes kasutavad valdavalt Zwifti või eelistavad lihtsamat seadistust, samas kui Wahoo Kickr Core pakub rohkem mitmekülgsust ja integratsiooni Wahoo tarvikute ökosüsteemiga.

Zwifti ligipääsetavamaks muutmiseks on platvorm kasutusele võtnud soodushinnaga aastatellimuse, mille hind on 149.99 dollarit. See tähendab märkimisväärset kokkuhoidu 29.89 dollarit võrreldes igakuise tellimusega. Olemasolevad igakuised tellijad saavad hõlpsasti üle minna iga-aastasele liikmelisusele, tühistades oma praeguse tellimuse ja registreerudes Zwifti veebisaidil.

Uus Wahoo Kickr Core Bundle ja soodushinnaga aasta Zwifti liitumisvõimalus toovad siserattaspordi harrastajatele lisaväärtust ja taskukohasust. Olenemata sellest, kas otsite kõikehõlmavat nutikat treenerilahendust või sujuvat virtuaalset treeningkogemust, vastavad need pakkumised erinevatele vajadustele ja eelistustele.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

1. Mida sisaldab Wahoo Kickr Core Bundle?

Wahoo Kickr Core Bundle sisaldab eelinstallitud kassetiga Wahoo Kickr Core nutikat treenerit (8/9/10/11/12 kiiruse valikud) ja üheaastast Zwifti liikmelisust.

2. Kas ma saan osta Wahoo Kickr Core'i ilma kassetita?

Jah, Wahoo Kickr Core'i saab osta eraldi ilma kassetita. Selle hinda on alandatud, et see vastaks Zwift Hub One nutitreeneri maksumusele.

3. Mille poolest erinevad Zwift Hub One ja Wahoo Kickr Core?

Zwift Hub One on varustatud ühe hammasratta ja virtuaalse käiguvahetusega Zwifti rakenduses, samas kui Wahoo Kickr Core vajab tavalist jalgrattakassetti ja kasutab käiguvahetuseks ratta jõuülekannet. Kickr Core pakub ka suuremat integratsiooni Wahoo tarvikute ökosüsteemiga.

4. Kas Zwift pakub soodushinnaga aastatellimust?

Jah, Zwift pakub nüüd aastatellimust hinnaga 149.99 dollarit, mis pakub igakuise tellimusega võrreldes paremat väärtust.

5. Kas olemasolevad igakuised tellijad saavad üle minna aastaliikmelisusele?

Jah, olemasolevad igakuised tellijad saavad üle minna aastaliikmelisusele. Kuid kasutajad, kes tellisid Apple'i rakenduste poe kaudu, peavad oma olemasoleva tellimuse tühistama ja registreeruma saidil Zwift.com, et kasutada iga-aastast liikmesust. Igakuised tellijad saavad soovi korral jätkata ka igakuist liikmelisust.