Tutvustame Golden West Brewing Co. filmi Super: The True-Blue Australian Lager.

Lääne-Austraalias Subiaco linnas asuv käsitööõlletehas Golden West Brewing Co avalikustas hiljuti oma uusima loomingu: Super, tõeliselt sinine Austraalia laager. Inspiratsiooni ammutades ajast, mil õlle tellimine tähendas valikut täiskange õlle või keskmise kangusega goldie vahel, teeb Super kummarduse tolle ajastu lihtsusele ja nostalgiale.

Super valab helde peaga puhta kuldse tooni, ahvatledes õllehuvilisi oma kutsuva välimusega. Õlle ninas on selge linnasearoom, mis meenutab 1990. aastatel Perthi ikoonilise elava muusika esituse The Grosvenori tagatoa vaipu. Algne lonks pakub sujuvat ja rahuldust pakkuvat elamust, kuid muutub peagi linnaselise kibeduse ja karge lõpptulemuse mõnusaks tasakaaluks.

See tinnie ehk purgiõlu on kohalikus õllemaastikul juba oma jälje teinud, pälvides 2023. aasta Perthi kuninglikul õllenäitusel hõbemedali. Selle tunnustus on igati ära teenitud, arvestades selle võimet viia õllesõbrad tagasi kuldsetesse aegadesse, mil valitses Swanny ehk keskmise tugevusega Swan Gold.

4.2 mahuprotsendilise alkoholisisaldusega (ABV) Super sobib ideaalselt ka sõpradega jagamiseks, tuues tagasi kambavaimu, mida sageli seostatakse joogi jagamisega. Umbes 23 dollari hinnaga neljapaki eest ei paku see tinni mitte ainult nostalgiamaitset, vaid on ka suurepärane väärtus käsitööõllehuvilistele.

Seega, kui igatsete vanu aegu, mil õllevalik oli lihtsam ning keskenduti kvaliteedile ja traditsioonidele, peaks Golden West Brewing Co. olema teie radaril. Tõstke klaas Austraalia meisterlikkuse poole ja nautige seda ehtsat sinist laager, mis on pälvinud korraliku hinnangu 3.5 WA päikeseloojangut 5-st.

Allikad:

– Golden West Brewing Co. (pruulikoja veebisait)

– Perth Royal Beer Show (õllevõistlus)

Mõisted:

– Tinnie: termin, mida Austraalias kasutatakse õllepurgi tähistamiseks.

– ABV: alkohol mahu järgi, standardmõõt, mida kasutatakse joogi alkoholisisalduse näitamiseks.