Simpsonite salapärane saatus: Hit & Run järg ja vastamata küsimused

Armastatud avatud maailma mäng The Simpsons: Hit & Run on oma unikaalse huumori ja mänguviisiga fänne köitnud aastaid. Vaatamata selle populaarsusele ja nõudlusele järje järele, paljastasid mängu arendajad hiljuti, et järelmäng ei realiseerunud, jättes fännid ja isegi arendajad ise hämmingusse.

Hiljutises intervjuus MinnMaxiga jagasid algses mängus osalenud programmeerijad, produtsendid, disainerid ja tegevprodutsendid oma segadust ja pettumust seoses järje tühistamisega. Küsimusele tootmise peatamise põhjuste kohta vastas tegevprodutsent John Melchior hämmeldunult, öeldes: "Ma ei tea."

See oli tõeliselt veider otsus, mis jättis kõik asjaosalised kukalt kratsima. Melchior selgitas, et algse mängu edu ajendas viiemängulise tehingu sõlmimist väiksema rahastamisega, kui arendajad olid oodanud. Otsus tootmine peatada tuli šokina isegi Melchiori ülemusele, kes oli mängu neile “hõbekandikul” üle andnud.

Vivendi Universal Gamesi 2003. aastal välja antud algses mängus oli Springfieldis tulnukate vandenõu, kus mängijad osalesid mitmesugustes otsingutes, et salapäraseid sündmusi lahti harutada. Mängu üks ikoonilisemaid aspekte oli Grand Theft Autost inspireeritud võidusõidumissioonid, mida fännid hea sõnaga meenutavad.

Kavandatav järg kavatses sõidumehaanikat laiendada, tuues sisse võimaluse sõidukitelt esemeid pukseerida. Disainer Darren Evenson mainis prototüüpi, mis töötati selle funktsiooni jaoks välja enne projekti lammutamist. Kuid peale prototüübi ja lõdva süžee polnud palju edusamme tehtud.

Arendajad väljendasid oma umbusku projekti tühistamise suhtes, kuna nad olid ette kujutanud, et The Simpsons: Hit & Run saab frantsiisiks. Nende jaoks tundus järg loomuliku käiguna, kuid see võeti järsku laualt maha.

Üks peamisi tegureid, mis aitas kaasa järje allakäigule, oli Vivendi suutmatus tagada Simpsonite videomängude õigusi. Huvitaval kombel õnnestus ettevõttel omandada õigused teistele populaarsetele frantsiisidele, nagu Buffy the Vampire Slayer. Lõpuks omandas EA 2005. aastal videomänguõigused; samas ei ole alates 2007. aastast ilmunud ühtki uut The Simpsonsil põhinevat mängu.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi lootused The Simpsons: Hit & Run järjele võivad luhtuda seni, kuni EA säilitab frantsiisiõigused, võivad fännid siiski loota algse mängu remasterdatud versioonile. Järje ärajätmisega seotud saladused ajavad jätkuvalt segadusse nii fännides kui ka arendajates, pannes nad mõtlema, millised võimalused oleksid võinud olla.

