2023. aasta kevadel sai Sunshine Henle oma emalt SMS-i, vähemalt nii ta uskus. Ta ei teadnud, et sõnumite taga olev üksus oli "ghostbot", tema surnud ema digitaalne meelelahutus, mida toetab OpenAI ChatGPT. Selle areneva tehnoloogia, mida nimetatakse "leinatehnoloogiaks", eesmärk on pakkuda lohutust ja seltsi neile, kes leinavad lähedase kaotuse pärast. Kuigi kasutajad nagu Henle hindavad nende täiustatud vestlusrobotite pakutavat mugavust, hoiatavad eksperdid nende kasutamisega seotud eetiliste ja psühholoogiliste tagajärgede eest.

Grief tech idufirmad nagu Replika, HereAfter AI, StoryFile ja Seance AI on astunud areenile, pakkudes erinevaid teenuseid, mis aitavad inimestel kaotustega toime tulla. Need teenused ulatuvad interaktiivsetest videovestlustest lahkunuga kuni virtuaalsete avataride ja helipärandini. Isikupärastatud kogemuse pakkumiseks juhendatakse kasutajaid isiksuse küsimustike kaudu, mis koolitavad platvormide tehisintellekti algoritme.

Sarnaselt teistele abonemendipõhistele ärimudelitele pakuvad leinatehnoloogia platvormid kasutajatele mitmetasandilisi hinnaplaane. Olenevalt soovitud funktsioonidest ja kvaliteedist võivad liitumishinnad ulatuda mõnest dollarist kuus kuni mitmesaja dollarini aastas. Näiteks StoryFile'i tasuline plaan annab kasutajatele juurdepääsu kõrge eraldusvõimega ja pikematele videotele nende lahkunud lähedastest ühekordse tasu eest 499 dollarit.

Kuigi mõned asutajad lähenevad sellele tehnoloogiale ettevaatlikult, on teised agressiivsemad. Seance AI asutaja Jarren Rocks rõhutab, et tema tarkvara pakub pigem sulgemist kui pikaajalist suhtlemist. Seevastu Justin Harrison of You, Only Virtual näeb ette maailma, kus lein muutub iganenuks ja tema platvormi eesmärk on reprodutseerida lähedaste autentset olemust.

Vaatamata nende tehnoloogiate eelistele on tõstatatud muret nõusoleku, psühholoogilise sõltuvuse, erapooliku keelekasutusse ja haavatavatele kasutajatele suunatud turunduse pärast. AI-eetikud ja tehnoloogiateadlased suhtuvad leinatehnoloogia kiiresse arengusse skeptiliselt, tuues esile võimalikud juriidilised ja eetilised probleemid. Näiteks hiljutises uuringus leiti, et isikliku vestlusroti kaasrakendus Replika paljastas haavatavad kasutajad varjatud sisuga varsti pärast registreerumist, rõhutades kaitsemeetmete vajadust nendel platvormidel.

Lisaks on surmajärgsete süvavõltsingute levik tekitanud arutelusid privaatsuse ja avalikustamise õiguste üle. Kuigi mõnes osariigis on kuulsuste suhtes kehtestatud eeskirju, jäävad keskmised inimesed kaitseta. Selle tulemusena nõuavad eksperdid kinnisvara planeerimise protsessis poliitika muutmist, et lisada klausel "Ära bot mind" ja tagada nende tehnoloogiate vastutustundlik kasutamine.

Kuna ühiskond maadleb nende edusammude keerukusega, on leinatehnoloogia tulevik endiselt ebakindel. Kuigi see pakub uudset lähenemisviisi kaotusega toimetulekuks, nõuavad selle võimalikud riskid ja eetilised tagajärjed hoolikat kaalumist. Tasakaalu leidmine mugavuse pakkumise ja isiklike õiguste kaitsmise vahel on ülioluline, kui navigeerime selles vapras uues tehiskaaslaste maailmas.

Korduma kippuvad küsimused (KKK):

1. Mis on leinatehnoloogia?

Leinatehnoloogia viitab tehnoloogiate kategooriale, sealhulgas sellistele platvormidele nagu Replika, HereAfter AI, StoryFile ja Seance AI, mille eesmärk on aidata inimestel toime tulla lähedase kaotusega digitaalse suhtluse ja surnud meelelahutuse kaudu.

2. Kuidas need leinatehnoloogia platvormid töötavad?

Grief tech platvormid kasutavad tavaliselt sügavat õppimist ja suuri keelemudeleid koos isikupärastamisega küsimustike kaudu, et luua virtuaalseid avatare või vestlusroboteid, mis jäljendavad lahkunud isiku isiksust ja olemust. Kasutajad saavad osaleda vestlustes, vaadata videoid või kuulata helipärandit.

3. Kas leinatehnoloogiaga seoses on mingeid eetilisi probleeme?

Jah, leinatehnoloogiaga on seotud mitmeid eetilisi probleeme. Nende hulka kuuluvad surnud isiku nõusoleku puudumine, psühholoogilise sõltuvuse potentsiaal tehiskaaslastest, kallutatud keelekasutus andmekogudes ja nende teenuste turundamine haavatavatele kasutajatele.

4. Millised on leinatehnoloogia platvormide hinnamudelid?

Leinatehnoloogia platvormid pakuvad tavaliselt mitmetasandilisi liitumisplaane. Hinnad võivad sõltuvalt funktsioonidest ja teenuse kvaliteedist ulatuda mõnest dollarist kuus kuni mitmesaja dollarini aastas.

5. Kuidas saab ühiskond lahendada leinatehnoloogiaga seotud eetilisi probleeme?

Eksperdid soovitavad kinnistute planeerimise protsessis rakendada eeskirju ja kaitsemeetmeid. See võib hõlmata üksikisikute privaatsuse kaitsmiseks ja tehnoloogia vastutustundliku kasutamise tagamiseks klausli „Ära sega mind”.