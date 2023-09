Rakendusesiseste ostude psühholoogia: kuidas arendajad teid hoiavad

Keeruline psühholoogia rakendusesiseste ostude taga: strateegiad, mida arendajad kasutavad kasutajate huvi hoidmiseks

Pidevalt arenevas mobiilirakenduste maailmas on arendajad välja töötanud geniaalsed viisid oma toodete raha teenimiseks, kusjuures rakendusesisesed ostud on peamine tuluallikas. Need ostud, mis ulatuvad virtuaalsetest kaupadest kuni esmaklassiliste funktsioonideni, pole mitte ainult oluline sissetulekuallikas arendajatele, vaid ka võimas tööriist kasutajate kaasamiseks. Mis on aga täpselt rakendusesiseste ostude psühholoogia ja kuidas arendajad seda kasutavad, et kasutajaid konksu hoida?

Esimene strateegia, mida arendajad kasutavad, on nappuse põhimõte. Piirates teatud funktsioonide või üksuste kättesaadavust, loovad arendajad kasutajate seas kiireloomulisuse tunde. Seda kiireloomulisust võimendavad veelgi ajaliselt piiratud pakkumised, mis sunnivad kasutajaid tegemata jätmise vältimiseks impulsiivseid oste. See strateegia puudutab hirmu ilma jääda (FOMO), psühholoogilist nähtust, mille puhul inimesed tunnevad tugevat soovi haarata kinni võimalustest, mis ei pruugi enam tulla.

Teine taktika, mida arendajad kasutavad, on tasusüsteem. Pakkudes preemiaid teatud ülesannete täitmise või teatud verstapostide saavutamise eest, stimuleerivad arendajad naudingu ja rahuloluga seotud neurotransmitteri dopamiini vabanemist. See preemiasüsteem loob positiivse tagasiside ahela, kus kasutajad on motiveeritud jätkama rakenduse kasutamist ja tegema rohkem oste, et saada rohkem tasusid.

Arendajad kasutavad rakendusesiseste ostude soodustamiseks ka sotsiaalse tõestuse põhimõtet. Teiste kasutajate saavutusi tutvustades loovad arendajad kasutajate vahel konkurentsitunde. See võistlus sunnib kasutajaid tegema rohkem oste, et kaaslastega sammu pidada. Veelgi enam, sotsiaalse tõestuse põhimõte võimendab inimeste kalduvust kohaneda teiste käitumisega, muutes kasutajad tõenäolisemalt oste tegema, kui nad näevad, et teised teevad sama.

Lisaks nendele strateegiatele kasutavad arendajad ka pühendumise ja järjepidevuse põhimõtet. Kui kasutajad on esmase ostu sooritanud, sooritavad nad suurema tõenäosusega ka järgnevaid oste, et õigustada oma esialgset investeeringut. See põhimõte põhineb inimeste psühholoogilisel kalduvusel jääda järjekindlaks oma varasemate tegudega. Seetõttu saavad arendajad esimest ostu julgustades oluliselt suurendada tulevaste ostude tõenäosust.

Lisaks kasutavad arendajad järkjärgulise kaasamise strateegiat, et hoida kasutajaid konksul. Selle asemel, et paluda kasutajatel teha suuri oste ette, võtavad arendajad kasutusele väikesed, järkjärgulised ostud, mille väärtus suureneb järk-järgult. See strateegia mitte ainult ei muuda ostuprotsessi vähem hirmutavaks, vaid suurendab aja jooksul ka kasutaja investeeringuid rakendusse.

Lõpuks kasutavad arendajad rakendusesiseste ostude soodustamiseks vastastikkuse põhimõtet. Tasuta pakkumisi või boonuseid pakkudes tekitavad arendajad kasutajate seas võlgu jäämise tunde, muutes nad tõenäolisemalt ostu sooritades vastutasuks.

Kokkuvõtteks võib öelda, et rakendusesiseste ostude psühholoogia on erinevate põhimõtete ja strateegiate keeruline koosmõju. Nendest põhimõtetest aru saades saavad arendajad luua köitvamaid rakendusi, mis mitte ainult ei teeni tulu, vaid pakuvad ka rahuldavat kasutuskogemust. Kasutajatena võib nendest strateegiatest teadlik olemine aidata meil teha oma rakendusesiseste ostude kohta teadlikumaid otsuseid. Ükskõik, kas me otsustame nende strateegiatega tegeleda või neile vastu seista, on rakendusesiseste ostude taga olev psühholoogia kahtlemata meie digitaalse elu põnev aspekt.