Uus Google Pixel 8 üllatab kasutajaid heledama ekraaniga

Google'i uusimad lipulaevad nutitelefonid Pixel 8 ja Pixel 8 Pro on löönud laineid muljetavaldava riistvarauuendusega. Üks nende seadmete silmapaistvamaid omadusi on AMOLED-ekraanid, mis on tähistatud kui "Actua" ja "Super Actua". Kui Pixel 8 Pro oli juba varem tuntud oma 2,400 niti tippheleduse poolest, tuleb välja, et tavaline Pixel 8 on isegi muljetavaldavam, kui esialgu arvati.

Google mõõdab mõlema telefoni maksimaalset heledust, kasutades 5% pikslite suhet, mis moodustab vaid väikese osa ekraanist. Reaalses kasutuses ei pruugi Pixel 8 Pro reklaamitud 2,400 niti saavutada, välja arvatud HDR-sisu puhul. Kuid XDA-Developersi kogukonna hiljutised avastused valgustavad tõsiasja, et tavaline Pixel 8 ületab tegelikult Google'i väiteid.

Dylan Raga üksikasjaliku analüüsi käigus avastati, et Pixel 8 ekraan võib saavutada täisekraani heleduse kuni 1,600 niti. See on 200 niti kõrgem, kui Google ametlikult väitis, ja isegi suurem kui see, mida Raga Pixel 8 Pro testimisel täheldas.

Huvitaval kombel saavutatakse see täiendav heledus funktsiooni "Smooth Display" lubamisega, mis kasutab 120 Hz värskendussagedust. Kui see valik on välja lülitatud, saavutab tavalise Pixel 8 paneel eeldatava 1,400 niti, nagu Google algselt väitis. Selle erinevuse põhjus jääb ebaselgeks, kuid lõppkokkuvõttes on see kasutajatele kasulik.

Pixel 8 kõrgemad heledustasemed pakuvad paremat visuaalset kogemust, eriti HDR-sisu vaatamisel. Sõltumata sellest, kas kasutajad vaatavad filme, mängivad mänge või sirvivad oma lemmikveebisaite, lisab heledam ekraan üldist naudingut ja keelekümblust.

Google'i pühendumus oma nutitelefoni riistvara pidevale täiustamisele ilmneb Pixel 8 kuvamisvõimaluste pakutavates üllatustes. "Actua" kaubamärgiga, mis tutvustab AMOLED-tehnoloogia edusamme, võivad kasutajad oodata visuaalselt vapustavat kogemust, mida pole kunagi varem olnud.

Korduma kippuvad küsimused

1. Mis on Google Pixel 8 Pro maksimaalne heledus?

Pixel 8 Pro tippheledus on 2,400 niti, mis teeb sellest ühe eredaima ekraani USA nutitelefonide turul.

2. Kui ere on tavaline Google Pixel 8?

Vastupidiselt Google'i esialgsetele väidetele võib tavaline Pixel 8 tegelikult saavutada täisekraani heleduse 1,600 niti, mis on 200 niti kõrgem kui ametlikult väideti.

3. Kuidas saavutatakse tavalisel Pixel 8-l lisaheledus?

Funktsiooni „Smooth Display” lubamine, mis kasutab 120 Hz värskendussagedust, võimaldab tavalisel Pixel 8-l saavutada täiendavad 200 niti heledust.

4. Kas suurem heledus tuleb kasutajatele kasuks?

Jah, kõrgem heledustase parandab visuaalset kogemust, eriti HDR-sisu vaatamisel. Kasutajad võivad oodata kaasahaaravamat ja nauditavamat kuva.