Ubisoft seab uue standardi: kiirelt edasisuunatavad lõikepildid on mängu muutja

Ubisoft on avalikustanud põneva funktsiooni oma tulevases mobiilirüüstajate tulistamismängus The Division Resurgence. Ehkki edasikeritavad lõikestseenid ei ole murranguline kontseptsioon, on see funktsioon, mida tänapäeval mängudes harva nähakse. See mängumuutja on pannud mängijad innukalt ootama mängu ilmumist 2024. aastal, lootes, et sellest saab kõigi tulevaste videomängude standardvarustus.

Avastades selle võime kogemata, avastasid mängijad end filmis The Division Resurgence läbimas pikad vahestseenid vaid lihtsa ekraanipuudutusega. Olgu selleks siis vaikselt kõndiv tegelane või liigne dialoog missiooni üle, mängijad saavad nüüd nendest stseenidest läbi hingata, säästes aega ja muutes mängu nauditavamaks.

Kuigi enamikus mängudes on stseenide täielik vahelejätmine võimalus, on sageli soov tabada igat pärimust ja tegelaste arengut. The Division Resurgence'i edasikerimise funktsioon rahuldab selle vajaduse, võimaldades mängijatel stseenide osi valikuliselt kiirendada. See väike, kuid mõjuv funktsioon pole mitte ainult taeva kingitus mängijatele, kes soovivad lugu kiiresti edasi viia, vaid sobib ideaalselt ka neile, kes mängivad mobiilseadmetes, pakkudes paindlikkust mängu igal hetkel lõpetamiseks.

Ubisofti pühendumus mängijakogemuse parandamisele on kiiduväärt. Võttes kasutusele The Division Resurgence'is edasikerimise võimaluse, on nad seadnud mängutööstuses uue standardi. Mängijad soovivad nüüd näha seda funktsiooni tulevastes Ubisofti mängudes, nagu The Division 3 ja The Division Heartland.

Ootusärevus on käegakatsutav ning Ubisofti mängude fännid ei saa jätta ihaldama mugavust ja naudingut, mida edasikerimise funktsioon pakub. Ubisofti eeskujul võivad teised mänguarendajad seda arvesse võtta ja kaaluda selle mängu muutmise funktsiooni kaasamist oma loomingusse.

FAQ:

K: Kas The Division Resurgence on esimene mäng, millel on kiire edasiliikumise stseenide funktsioon?

V: Ei, mõned JRPG-d ja muud mängud on varem sisaldanud sarnaseid funktsioone.

K: Kas ma saan filmis The Division Resurgence stseenid täielikult vahele jätta?

V: Jah, nagu enamik mänge, võimaldab The Division Resurgence mängijatel soovi korral stseene täielikult vahele jätta.

K: Millal The Division Resurgence ametlikult käivitub?

V: Mäng on praegu beetatestimisel ja see peaks ilmuma 2024. aastal.