Tinder uuendab funktsioone, et süvendada ühendusi ja parandada kasutaja autentsust

Populaarne tutvumisrakendus Tinder teatas hiljuti olulisest ümberkujundusest, mille eesmärk on edendada sisukamat suhtlust ja edendada kasutajate vahel tõelisi sidemeid. Ettevõte ammutab inspiratsiooni oma Z-põlvkonna tutvumiseelistusi käsitlevatest uuringutest, rõhutades vajadust sügavama autentsuse ja seoste järele, mis ulatuvad kaugemale pelgalt pinnatasandi vastastikmõjudest.

Kasutusele võetud uute funktsioonide hulgas on profiiliviipade lisamine, mis on pikaajaline atribuut tutvumisrakendustes nagu Hinge või Bumble. Need juhised võimaldavad Tinderi kasutajatel end väljendada, vastates sellistele väidetele nagu "Esimene üksus minu ämbriloendis on ..." või "Kaks tõde ja vale". Nende juhiste kaudu oma mõtteid ja kogemusi jagades saavad kasutajad kohe algusest peale näidata oma isikupära ja osaleda kaasahaaravamates vestlustes.

Lisaks on Tinder kasutusele võtnud põhiteabe sildid, mis võimaldavad kasutajatel kuvada oma sodiaagimärki oma profiilide kõrval. Ehkki näiliselt triviaalne, on sodiaagimärkide teave muutunud paljude inimeste seas huvipakkuvaks teemaks, pakkudes potentsiaalseid jäämurdjaid ja vestluse alustajaid.

Kasutajakogemuse edasiseks täiustamiseks on Tinder avalikustanud ka uued animatsioonid, mis lisavad rakenduse liidesesse rohkem särtsu ja elu. Need animatsioonid lisavad mängulisuse ja lõbususe elemendi, loovad aluse kergeks ja nauditavaks suhtluseks.

Tinderi „rizz-first ümberdisain” tähistab ettevõtte pühendumust jääda asjakohaseks ja vastata oma mitmekesise kasutajabaasi muutuvatele vajadustele. Nende uute funktsioonide kaasamisega soovib Tinder luua keskkonda, mis soodustab sügavamaid sidemeid, soodustab autentseid vestlusi ja edendab tähendusrikkaid suhteid.

KKK

Mis ajendas Tinderit ümber kujundama?

Tinderi ümberkujundamise ajendiks oli Z-generatsiooni kohtingueelistuste uurimine, mis rõhutas autentsuse ja pealiskaudsest suhtlusest kaugemale ulatuvate seoste tähtsust.

Kuidas saavad profiiliviibad kasutajakogemust parandada?

Profiiliviibad annavad kasutajatele võimaluse end väljendada ja sisukaid vestlusi alustada kohe alguses. Jagades oma vastuseid viipadele, saavad kasutajad näidata oma isikupära, huvisid ja püüdlusi.

Millist rolli mängivad sodiaagimärgid uutes omadustes?

Tähtkuju teave on kasutajatele täiendavaks huvipunktiks. See võib toimida jäämurdjana või vestluse käivitajana ning võib ühilduvate siltidega kasutajad kokku tuua.

Mis on uute animatsioonide eesmärk?

Tinderi uued animatsioonid lisavad rakenduse liidesele mängulisust ja särtsu. Nende eesmärk on luua kasutajatele lõbus ja kaasahaarav õhkkond, mis soodustab meeldivat suhtlust.