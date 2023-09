Butchered Iiri aktsent filmis Starfield Sparks tekitab poleemikat

Väga oodatud mäng Starfield, mille on välja töötanud Bethesda, on hiljuti sattunud kriitika alla oma halvasti teostatud iiri aktsendi pärast. Nii mängijad kui ka kriitikud on šokeeritud ja pettunud aktsendi kujutamisest, mida on kirjeldatud kui "jälgust".

Aktsentide vääresitamise teema pole meediamaailmas uus, kuid tundub, et Starfield on selle viinud täiesti uuele tasemele. Paljud Iirimaalt pärit isikud, kes tunnevad omaenda murrete nüansse, on väljendanud oma pettumust ebatäpse kujutamise pärast.

Kuigi mõned võivad väita, et tegelike Iiri näitlejate panemine neid rolle hääletama oleks lihtsaim lahendus, eeldatakse vähemalt, et aktsenti tehakse õiglane. Kahjuks tundub, et see põhinõue on Starfieldi väljatöötamisel tähelepanuta jäetud.

Twitter on üle ujutatud kommentaaridega, mis rõhutavad iiri aktsendi halba kvaliteeti mängus. Mõned on võrrelnud seda põhilise Ameerika aktsendiga, kasutades aeg-ajalt stereotüüpseid iiri fraase. Need, kes on seda omal nahal kogenud, on seda nimetanud "šokeerivaks" ja "uskumatuks".

See pole esimene halvasti teostatud iiri aktsendi juhtum mängumaailmas. Hiljutised pealkirjad, nagu Assassin's Creed Valhalla, on aga teinud palju paremat tööd aktsendi täpseks esitamiseks. On pettumus näha, et Starfield on selles osas märki jätnud.

Hoolimata Iiri aktsendi ümber käivatest vaidlustest on Starfieldil õnnestunud teistes valdkondades edu saavutada. Mäng on pälvinud positiivseid hinnanguid ja on müügis hästi toiminud.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Starfieldis tapetud iiri aktsent on tekitanud mängijate ja kriitikute seas pahameelt. See on selge näide täpse esituse tähtsusest meedias ja tuletab meelde, et erinevate kultuuride ja aktsentide kujutamisel tuleks rohkem pingutada, et tagada autentsus.

