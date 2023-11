Avage liitreaalsusega prillide jõud iPhone 15 Pro abil

Uusim iPhone 15 Pro on kasutusele võtnud USB-C võimaluse, pakkudes täiustatud kaablihaldussüsteemi. See mitte ainult ei taga paremat korraldust, vaid pakub ka videoväljundi tuge. Selle uue funktsiooniga saavad kasutajad lihtsalt ühendada oma iPhone'i väliste ekraanidega ühe kaabli abil. Kujutage ette, et voogesitage oma Netflixi lemmiksaateid otse hotellitoa telerisse – mugavus on võrratu. USB-C-ühilduvus on aga kaasa toonud ka uue tarvikute kategooria, mis täiustab oluliselt teie iPhone'i funktsionaalsust, eriti kui olete liikvel.

Sisenege liitreaalsuse prillid – kiiresti kasvav turg, mis pakub sisseehitatud projektoriekraaniga prille. Need prillid, mille hind jääb vahemikku 300–500 dollarit, pakuvad kasutajatele ainulaadset vaatamiskogemust. Üks tähelepanuväärne võimalus selles kategoorias on Xreal Air, millel on 120 Hz, 0.68-tolline MicroOLED-ekraan, mis projitseeritakse peegli kaudu objektiividele. See võimaldab kasutajatel näha korraga nii ekraani kui ka tegelikku maailma. Endasse sukeldumiseks ja tõeliste mustade toonide nautimiseks võite nende prillide esiküljele kinnitada füüsilise kapuutsi, mis varjab välist valgust.

Xreal Air prillidel ei ole oma toiteallikat. Selle asemel ammutavad nad toidet seadmetest, millega nad ühendatakse, nagu paljud turul olevad kaasaskantavad USB-C monitorid. Kaasasoleva USB-C-USB-C-kaabli abil saate Xreal Airi prillid hõlpsalt oma iPhone 15 Pro-ga ühendada, peegeldades ekraani koheselt prillide ekraanil. Kui vaikeseade peegeldab teie telefoni avaekraani ja rakendusi, pakuvad video voogesituse rakendused, mis toetavad videoväljundit, saateid või filme esitades kaasahaaravamat maastiku orientatsiooniga videot.

Need liitreaalsuse prillid pole mitte ainult video voogesituse jaoks hädavajalikud. Need muudavad mängimise kaasahaaravamaks, eriti kombineerituna Backbone USB-C kontrolleriga. Lisaks pakuvad need Bluetooth-klaviatuuriga sidumisel minimalistlikku veebisirvimise kogemust. Lisaks saavad kasutajad sisestada kaasasoleva vahetükiga oma retseptiläätsed või tellida HONSVR-ilt taskukohase hinnaga kohandatud läätsi.

Xreal Airi kogemuse täiustamiseks võite valida lisaseadme Xreal Beam. See lisaseade lukustab teie virtuaalse ekraani teie pea asendi suhtes ruumi, vähendades võimalikku ebamugavust. Xreal Beam toimib ka liitreaalsuse ülesannete jaoks varuakupangana ja seda saab ühendada mitmesuguste seadmetega, sealhulgas mängukonsoolidega, nagu Nintendo Switch ja PlayStation 5, pakkudes kuni 300-tollist virtuaalset ekraani.

Kuigi Apple'i peagi ilmuv Vision Pro pakub täiustatud liitreaalsuse kogemust, muudab selle kõrgem hind ja järgmisel aastal turule toomine sellised valikud nagu Xreal Air enamiku kasutajate jaoks kaalukaks valikuks. Need prillid pakuvad laia valikut igapäevaseid funktsioone ja elegantset, diskreetset vormi, mida saab mugavalt kõikjale kaasas kanda.

Korduma kippuvad küsimused

1. Kas ma saan Xreal Airi prille ühendada muude seadmetega peale iPhone 15 Pro?

Jah, saate ühendada Xreal Airi prille erinevate seadmetega, sealhulgas mängukonsoolidega, nagu Nintendo Switch ja PlayStation 5, et saada suurem virtuaalne kuva.

2. Kas Xreal Air prillide jaoks on saadaval retseptiläätsed?

Jah, Xreal Air prillidel on sisestus, mis võimaldab kasutajatel lisada oma retseptiläätsed. Teise võimalusena saab HONSVR-ilt tellida taskukohase hinnaga kohandatud objektiive.

3. Kuidas Xreal Beami tarvik kogemust täiustab?

Xreal Beam lisaseade võimaldab kasutajatel fikseerida oma virtuaalse ekraani ruumis pea asendi suhtes, vähendades võimalikku ebamugavust või liikumishaigust. See toimib ka liitreaalsuse ülesannete jaoks varuakupangana.

4. Kas Xreal Air on Apple'i tulevase Vision Proga võrreldes kuluefektiivne valik?

Jah, Xreal Air pakub sarnast liitreaalsuse kogemust oluliselt madalama hinnaga. Oma vahetu kättesaadavuse ja igapäevaste funktsioonidega pakub see enamiku kasutajate jaoks veenvat valikut.