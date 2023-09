Internet reageerib eksiarvamustele dinosauruste väljasuremise kohta

Hiljuti puhkes Internetis rida arutelusid ja nalju dinosauruste ja nende arvatava asteroidi põhjustatud hukkumise kohta. Vestlus sai alguse kasutaja @latkedelrey säutsusest, milles nad väljendasid üllatust, et paljud inimesed uskusid, et asteroid pühkis dinosaurused ühe hoobiga minema. Teadusringkondades on aga laialdaselt aktsepteeritud, et 66 miljoni aasta tagune väljasuremine ei olnud põhjustatud ainult asteroidi kokkupõrkest.

Valitseva teooria kohaselt põhjustas asteroidi kokkupõrge tõepoolest tohutu lööklaine, mis paiskas atmosfääri tohutul hulgal prahti ja tahma. Sellest tulenev päikesevalguse blokeerimine tõi kaasa taimede kasvu vähenemise, mis lõpuks häiris toiduahelat ja viis paljude liikide, sealhulgas dinosauruste väljasuremiseni. Seda teooriat teavad hästi need, kes on vaadanud populaarset filmi “The Land Before Time”, kuid tundub, et paljud inimesed võisid sellest õpetlikust kogemusest oma lapsepõlves ilma jääda.

Vastus säutsule oli segu teooriatest, arusaamatustest ja naljadest. Mõned inimesed jagasid oma veidraid ideid, nagu näiteks dinosauruste väljasuremine või kontserdi idee, mis põhjustab nende surma. Need kommentaarid tõstavad esile desinformatsiooni ja huumori taseme, mis võib sageli Interneti-aruteludes domineerida.

Kuigi internet võib olla eksiarvamuste ja naljade kasvulava, on oluline eraldada faktid väljamõeldistest. Dinosauruste väljasuremine hõlmas keerulist sündmuste ahelat, kusjuures asteroidi kokkupõrge oli vaid üks tegur paljude hulgas. Teadus jätkab selle erakordse sündmuse üksikasjade avastamist ning valeteabe leviku tõkestamiseks on oluline olla kursis ja harida teisi.

Allikas: Twitter