Musta reede areng: ühest päevast nädala pikkuseks ostlemiseks

USA-s populaarset ostlemisnähtust Black Friday’t on pikka aega seostatud hullumeelse rahvahulga, varahommikuste kaupluste avamise ja ületamatute tehingutega. Traditsiooniliselt tänupühajärgsel päeval toimuv must reede on aastakümneid tähistanud pühadeostlemise hooaja mitteametlikku algust. Viimastel aastatel on selle iga-aastase ürituse maastik aga drastiliselt muutunud.

Sel aastal tähistatakse musta reedet 24. novembril, pakkudes ostjatele võimalust saada uskumatuid allahindlusi nii veebis kui ka tavapoodides. Kuigi must reede on endiselt oma tähendusega, on selle mõju laienenud, hõlmates terve nädala kestvat ostuhullust, mida tuntakse Cyber ​​5 sündmusena.

Cyber ​​5 sündmus kestab mustast reedest, millele järgneb väikeettevõtete laupäev ja küberpühapäev/esmaspäev, ning lõpeb lõpuks kinkimise teisipäevaga. Selle laiendatud ostlemise ekstravagantse päeva igal päeval on oma ainulaadne teema, mis vastab erinevatele tarbijate eelistustele ja kogemustele. Kui must reede jääb populaarsete jaemüüjate suurte allahindluste päevaks, siis väikeettevõtete laupäev julgustab ostjaid kohalikke ettevõtteid toetama. Küberpühapäev/esmaspäev keskendub sellistele veebimüüjatele nagu Amazon, pakkudes veebiostlejatele eksklusiivseid pakkumisi. Lõpuks annab Giving Teisipäev tarbijatele võimaluse raha tagasi anda, keskendudes heategevuslikele annetustele.

Üks jaemüüja Newegg on võtnud omaks musta reede muutuva olemuse, pikendades oma müügiüritust 25. novembrini. Nad pakuvad isegi musta reede hinnagarantiid, tagades, et kliendid saavad automaatse tagasimakse, kui nende ostetud kauba hind langeb enne 25.

Musta reede kujunemine nädala pikkuseks ostlemise ekstravagantsiks peegeldab tarbijate muutuvaid harjumusi ja eelistusi. Kuna veebipõhine ostlemine kogub populaarsust ja mugavus mängib ostuotsuste tegemisel olulist rolli, on jaemüüjad kohanenud, pikendades oma müügiüritusi ja pakkudes köitvaid pakkumisi kogu Cyber ​​5 perioodi jooksul.

FAQ:

K: Mis on must reede?

V: Must reede on Ameerika Ühendriikides populaarne ostupäev, mis toimub päev pärast tänupüha. See tähistab pühadeostlemise hooaja algust ja pakub erinevatel jaemüüjatel suuri allahindlusi.

K: Mis on Cyber ​​5 sündmus?

V: Cyber ​​5 sündmus viitab nädala pikkusele ostlemisüritusele, mis algab musta reedega ja lõpeb teisipäevaga. Igal ürituse päeval on oma müügiteema, mis vastab tarbijate erinevatele eelistustele.

K: Kuidas Neweggi musta reede hinnagarantii töötab?

V: Neweggi musta reede hinnagarantii tagab, et klientidele tagastatakse vahe, kui nende ostetud kauba hind langeb enne 25. novembrit. See tagab klientidele parima võimaliku hinna pikendatud müügiürituse ajal.