2023. aasta musta reede ja küberesmaspäeva uued Apple'i pakkumised

Pühadehooaeg läheneb kiiresti, mis tähendab, et on aeg hakata mõtlema oma ostunimekirjale. Must reede ja küberesmaspäev on kohe nurga taga ning see tähendab suuri allahindlusi sellistelt jaemüüjatelt nagu Amazon, Best Buy, Walmart ja palju muud. Ükskõik, kas soovite osta lähedastele kingitusi või lubada endale mõni uus vidin, on palju pakkumisi, mida kasutada.

Üks ostlemishooaja kõige nõutumaid kaubamärke on Apple. Kvaliteetsete seadmete poolest tuntud on Apple'i toodetelt harva märkimisväärseid allahindlusi. Sel aastal on aga mõned põnevad varajase musta reede pakkumised, mis väärivad teie tähelepanu.

Kui olete uut MacBook Airi silma peal hoidnud, pakub Amazon 200. aasta mudelile 2023 dollari suurust allahindlust. Sellel elegantsel sülearvutil on 15.3-tolline Liquid Retina ekraan, 8 GB muutmälu ja 256 GB SSD-mälu. Soodushinnaga on see varastamine kõigile, kes vajavad võimsat ja kompaktset sülearvutit.

Verizon pakub ka Apple'i seadmetele häid pakkumisi. Vahetage oma vana seade ja hankige uus Apple iPhone 15 Pro olenevalt eelistatud salvestusvõimalusest tasuta. Lisaks annab Verizon iPadilt kuni 280 dollarit allahindlust, kui alustate uut sarja. Lisaboonusena saate oma telefoni ostmisega kaasa tasuta Apple TV ja kuuekuulise tasuta Apple One’i.

iPadi armastajate jaoks on Best Buyil iPad mini jaoks suurepärane pakkumine. Sellel kompaktsel tahvelarvutil on A15 protsessor, 64 GB SSD salvestusruum, 4 GB muutmälu ja vapustav Retina ekraan. 100-dollarise allahindlusega on fantastiline võimalus saada uusim iPad mini.

Kui otsite juhtmevabasid kõrvaklappe, pakub Amazon 60. põlvkonna Apple AirPods Pro-le 2 dollari suurust allahindlust. Need kõrvaklapid pakuvad uskumatut helikvaliteeti ja varustatud täiustatud funktsioonidega, nagu aktiivne mürasummutus.

Audiofiilidele on Best Buy'il Apple AirPods Max kõrvaklapid 70 dollarit allahindlust. Need kõrvapealsed kõrvaklapid pakuvad tipptasemel juhtmevaba heli ning on elegantse ja stiilse disainiga.

Need on vaid mõned Apple'i varased pakkumised, mis on saadaval sel mustal reedel ja küberesmaspäeval. Jälgige kindlasti rohkem allahindlusi ja vaadake sageli uusimate pakkumiste kohta värskendusi. Head ostlemist!

Korduma kippuvad küsimused

Mis on must reede?

Must reede on populaarne ostupäev, mis toimub päev pärast tänupüha Ameerika Ühendriikides. See on tuntud oma suurte allahindluste ja erinevate jaemüüjate pakkumiste poolest.

Millal on must reede 2023?

Must reede 2023 langeb 24. novembrile.

Kas Apple'i tooted tulevad tavaliselt müüki musta reede ajal?

Apple'i toodetele musta reede ajal tavaliselt suurt allahindlust ei tehta. Siiski on sageli saadaval mõned pakkumised, eriti vanemate mudelite või volitatud jaemüüjate kaudu.

Kas ma leian Apple'i toodete pakkumisi veebist?

Jah, paljud jaemüüjad pakuvad musta reede jaoks veebipõhiseid pakkumisi, sealhulgas suuremad e-kaubanduse platvormid, nagu Amazon. See on suurepärane viis allahindluste kasutamiseks ilma füüsilisi poode külastamata.

Kuidas leida parimaid Apple'i pakkumisi?

Apple'i parimate pakkumiste leidmiseks on oluline võrrelda erinevate jaemüüjate hindu ja otsida allahindlusi mainekatelt veebisaitidelt. Hoidke Apple'i ametlikel jaemüüjatel ja volitatud edasimüüjatel silma peal, et leida ehtsaid tooteid ja usaldusväärset teenindust.

Kas musta reede ja küberesmaspäeva ajal on pakkumisi muudele tehnilistele toodetele?

Absoluutselt! Must reede ja küberesmaspäev on tuntud selle poolest, et pakuvad allahindlusi paljudele tehnilistele toodetele, sealhulgas nutitelefonidele, sülearvutitele, teleritele, nutikatele koduseadmetele ja muule. See on suurepärane aeg populaarsete kaubamärkide soodsate pakkumiste leidmiseks ja tehniliste seadistuste uuendamiseks.