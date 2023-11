Uued musta reede pakkumised PS5-ga ühilduvatele SSD-dele

Amazoni musta reede allahindlus algas suure hooga, pakkudes mängijatele fantastilist võimalust saada parimate hindadega kvaliteetseid PS5-ga ühilduvaid pooljuhtkettaid (SSD). Praegu on kaks silmapaistvat pakkumist, millest kindlasti ei tohiks ilma jääda: Nextorage Japan 2TB SSD vaid 99.99 dollari eest ja Silicon Power XS70 2TB SSD kõigest 95.97 dollari eest. Need SSD-d pole mitte ainult taskukohase hinnaga, vaid pakuvad ka erakordset jõudlust.

Nextorage Japan 2TB SSD on tähelepanuväärne riistvara, mis vastab kõigile PS5 ühilduvuse nõuetele. See SSD, mille järjestikused lugemis- ja kirjutamiskiirused on vastavalt 7300 MB/s ja 6900 MB/s, ületab tunduvalt minimaalse soovitusliku kiiruse 5,600 MB/s. Lisaks on sellel kahepoolne alumiiniumist jahutusradiaator, mis tagab optimaalse jahutuse isegi intensiivsete mänguseansside ajal.

Teisest küljest näitab Silicon Power XS70 2TB SSD oma võimekust edastuskiirusega kuni 7300 MB/s lugemisel ja 6800 MB/s kirjutamisel. Tugeva eelinstallitud alumiiniumradiaatoriga SSD lubab suurepärast soojuse hajumist, mis on ideaalne teie PS5 tippjõudluse säilitamiseks.

Huvitav on märkida, et Nextorage Jaapanil on intrigeeriv taust. Algselt asutas Sony 2019. aastal SSD-alaüksusena, kuid ettevõtte eesmärk oli välja töötada PS5 jaoks ametlik SSD. Plaanid aga muutusid ja Sony loovutas oma osaluse Jaapanis Nextorage'is Phisonile, kes on tuntud pooljuhtmälu kontrollerite turul tegutseja. Phisoni teadmised tagavad, et Nextorage Japan jätkab tipptasemel SSD-de tarnimist.

Kui olete PlayStationi entusiast, kes otsib ideaalset SSD-pakkumist, hoidke musta reede lähenedes silma peal tulevastel allahindlustel. Tõenäoliselt ilmub veelgi põnevamaid SSD pakkumisi ja võite olla kindel, me oleme siin, et teavitada teid parimatest pakkumistest, mis ühilduvad teie PS5 konsooliga.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

1. Kas need SSD-d ühilduvad PS5-ga?

Jah, nii Nextorage Japan 2TB SSD kui ka Silicon Power XS70 2TB SSD on spetsiaalselt loodud PS5 konsooli jaoks ja on täielikult ühilduvad.

2. Millised on nende SSD-de eelised teiste ees?

Need SSD-d pakuvad erakordset jõudlust, edastuskiirused ületavad tunduvalt PS5 minimaalset soovitatavat nõuet. Lisaks on neil eelinstallitud jahutusradiaatorid, et tagada tõhus jahutus intensiivsete mänguseansside ajal.

3. Kas musta reede lähenedes võib oodata rohkem SSD pakkumisi?

Absoluutselt! Musta reede lähedal on oodata arvukalt PS5 konsooli jaoks kohandatud SSD pakkumisi. Olge kindlasti kursis, sest me jätkame selle lehe värskendamist parimate saadaolevate SSD-pakkumistega.

4. Kas on olemas juhend, kuidas leida rohkem PS5 musta reede pakkumisi?

Jah, rohkemate selliste musta reede pakkumiste saamiseks vaadake meie põhjalikku 5. aasta PS2023 musta reede pakkumiste juhendit. See sisaldab mitmesuguseid allahindlusi ja pakkumisi PS5 mängudele, tarvikutele ja muule.