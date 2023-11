Korduma kippuvad küsimused (KKK)

Kas Tesla juhatus peaks Elon Muski antisemiitlike vaadete toetamise eest peatama?

Tesla investor ja silmapaistev juhtimisekspert nõuavad, et ettevõtte direktorite nõukogu peataks Tesla tegevjuhi Elon Muski ametist, kuna ta toetab sotsiaalmeedias antisemiitlikke seisukohti. First American Trusti president Jerry Braakman usub, et Musk ületas piiri, nõustudes antisemiitliku postitusega populaarsel sotsiaalmeediaplatvormil. Braakman väidab, et riigiettevõtte tegevjuht ei tohiks levitada vihkamist, sõltumata sõnavabaduse õigusest.

See poleemika viis selleni, et sellised suured kaubamärgid nagu Disney, NBCUniversal ja Warner Bros Discovery peatasid oma reklaamimise Muskile kuuluval platvormil. Kuigi need ettevõtted ei seostanud oma otsust otseselt Muski postitusega, leiti, et mõned nende reklaamid paigutati platvormil antisemiitliku sisu lähedale.

Braakman soovitab, et Musk tuleks jätta 30–60 päevaks puhkusele ning ta peab osalema empaatiakoolitusel ja/või teraapias. Ta usub, et Muski rikkus ega tehniline ja äriline võimekus ei vabanda tema väiteid ning tema käitumine annab märku abivajadusest.

Yale'i juhtimiskooli juhtimisõppe dekaan Jeffrey Sonnenfeld nõustub, et Tesla juhatus peaks tegutsema. Sonnenfeld väidab, et Musk tuleks peatada tegevjuhi ametikohalt ja võimalik, et ta tuleks ümber määrata tehnoloogiajuhiks, mõjutades minimaalselt ettevõtte aktsia hinda.

Kuid Muskil on Teslas märkimisväärne võim, kuna ta pole mitte ainult tegevjuht, vaid istub ka direktorite nõukogus ja on suurim üksikaktsionär. Kuigi mõned aktsionärid ja eksperdid nõuavad, et juhatus võtaks ta vastutusele, väljendavad teised kahtlust oma valmisolekus ja võimes seda tõhusalt teha.

Lõppkokkuvõttes langeb otsus Tesla juhatusele. Vaidlus tõstatab olulisi küsimusi börsil noteeritud ettevõtete tegevjuhtide kohustuste, sõnavabaduse piiride ja selle kohta, mil määral peaksid juhatused sekkuma oma juhtide isiklikesse seisukohtadesse.

K: Kes on Tesla pardal?

V: Tesla juhatust juhib Robyn Denholm ja sinna kuuluvad James Murdoch, riskikapitalist Ira Ehrenpreis, Muski noorem vend Kimbal ja Musk ise. Muskil on oluline mõju ettevõtte kaasasutaja, tegevjuhi ja suurima üksikaktsionärina.

K: Miks nõuavad mõned aktsionärid ja eksperdid Muski peatamist?

V: Nad usuvad, et Muski antisemiitlike vaadete toetamine sotsiaalmeedias on avaliku ettevõtte tegevjuhi jaoks vastuvõetamatu. Nad väidavad, et tema käitumine määrib ettevõtte kaubamärki ja juhatus peaks teda vastutama ja tema tegudega tegelema.

K: Kuidas on teised ettevõtete juhid vaidlusele reageerinud?

V: Mõned silmapaistvad ärijuhid, nagu riskifondide miljardär Bill Ackman, on seisnud Muski kõrval ja kaitsnud teda antisemitismi süüdistuste eest. Kuid teised, nagu Gerber Kawasaki tegevjuht ja president Ross Gerber, on Muski käitumist kritiseerinud ja väljendanud muret selle mõju pärast Tesla mainele.