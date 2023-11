Järgmine põlvkond: Tecno Spark Go 2024 avalikustati põnevate uuendustega

Tecno esitles hiljuti Malaisias ja Filipiinidel oma uusimat nutitelefoni Tecno Spark Go 2024. Toetudes oma eelkäija Tecno Spark Go 2023 edule, toob see uus mudel lauale mitmeid põnevaid uuendusi. Kui 2023. aasta mudelil oli neljatuumaline MediaTek Helio A22 SoC, siis 2024. aasta mudelil on Unisoc T606 kiibistik, mis tõotab paremat jõudlust ja tõhusust.

Tecno Spark Go 2024 üks silmapaistvamaid omadusi on selle 6.6-tolline HD+ LCD-ekraan, mille värskendussagedus on 90 Hz. Ekraan sisaldab dünaamilist porti, mis loob ainulaadse pillikujulise hüpikanimatsiooni, mis meenutab Apple'i Dynamic Islandit. See uuenduslik funktsioon lisab üldisele kasutajakogemusele elegantsi.

Riistvara osas on Tecno Spark Go 2024 varustatud UniSoC T606 SoC-ga koos Mali G57 GPU-ga. Sellel on ka 4 GB muutmälu, mida saab praktiliselt pikendada kuni 8 GB, ja kuni 128 GB laiendatavat salvestusruumi. Tänu oma suurele salvestusmahule saavad kasutajad nüüd salvestada rohkem oma lemmikmultimeediumisisu, ilma et peaks kartma, et ruum saab otsa.

Kaameraosakonnas on Tecno Spark Go 2024-l 13-megapiksline põhikaamera koos AI-toega lisakaameraga. Lisaks on sellel 8-megapiksline esikaamera, mis on paigutatud ekraani ülaosas asuvasse keskele joondatud auku, mis tagab vapustavad selfie'd.

Seadme toiteallikaks on 5,000 mAh aku, mis toetab 10 W juhtmega laadimist. See tagab, et kasutajad saavad nautida pikemat kasutamist ilma sagedase laadimiseta. C-tüüpi USB-pordi ja küljele paigaldatud sõrmejäljeanduri lisamine suurendab veelgi nutitelefoni mugavust ja turvalisust.

FAQ:

K: Mis on Tecno Spark Go 2024 hind ja saadavus?

V: Tecno Spark Go 2024 on saadaval neljas värvivalikus ja selle hind on Malaisias 399 RM (umbes 7,200 Rs) ja Filipiinidel 3,899 PHP (umbes 5,900 Rs).

K: Millal tuleb Tecno Spark Go 2024 Filipiinidel müügile?

V: Tecno Spark Go 2024 tuleb Filipiinidel müügile alates 25. novembrist.

K: Millised on Tecno Spark Go 2024 ühenduvusvõimalused?

V: Tecno Spark Go 2024 pakub 4G, WiFi, Bluetoothi ​​ja GPS-ühendust.

Üldiselt on Tecno Spark Go 2024 oma eelkäija vääriline järeltulija, pakkudes ahvatlevaid funktsioone ja täiendusi, mis vastavad tehnikahuviliste vajadustele. Oma atraktiivse disaini, võimsa riistvara ja täiustatud ekraaniga on sellel nutitelefonil potentsiaal konkurentsiturul endast märku jätta.