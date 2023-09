Liituge Astma Seltsi projektiga "Take a Breath Challenge", et toetada ümberkujundavat tööd Iirimaal

By

Iirimaa astmaühing tähistab oma viiekümnendat aastapäeva, korraldades ürituse "Take a Breath Challenge", mille eesmärk on koguda raha nende väärtusliku töö jaoks. Astmaühingu esindaja Eilís Ní Chaithnía ühines reedeses hommikufookuses Alan Morrisseyga, et arutada sündmust ja julgustada kõiki osalema.

Väljakutse, mis peaks toimuma septembri lõpus, kutsub üksikisikuid ja gruppe matkama. Osalejad tulevad kokku, et matk läbida, kogudes samal ajal ka astmaühingu jaoks olulisi vahendeid. Üritus tõotab asjaosalistele tulla meeldejääv ja täisväärtuslik kogemus.

Intervjuu käigus andis Ní Chaithnía ülevaate Astmaühingu tööst ja teenustest, mida nad astmahaigetele inimestele pakuvad. Ta rõhutas nende eesmärgi toetamise tähtsust, eriti organisatsiooni verstaposti aastapäeva silmas pidades. Osaledes "Take a Breath Challenge"is saavad inimesed Iirimaal astmahaigete elusid käegakatsutavalt muuta.

"Take a Breath Challenge" on kavas toimuda 29. septembrist 1. oktoobrini. Kui olete huvitatud selle üritusega liitumisest või Astmaühingu kohta lisateabe saamiseks, võite külastada nende Facebooki lehte aadressil www.facebook.com/asthmasociety.

Osaledes "Take a Breath Challenge" saate panustada Astma Seltsi ümberkujundavasse töösse Iirimaal ja aidata avaldada positiivset mõju astmahaigete elule. Liituge väljakutsega, astuge matkale ja toetage seda väärt eesmärki.

Allikad:

– Iirimaa astmaühing