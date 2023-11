T-Force tutvustab soodsaid ja kiireid Gen4 NVMe SSD-sid koos G70 ja G50 valikuga

Mälu- ja salvestusruumi pakkuja Team Group Inc. mängubränd T-Force on missioonil mängukogemuses revolutsiooniliselt muuta. Täna teatab T-Force uhkusega oma uusima mänguri SSD-de sarja turuletoomisest – G70, G70 PRO, G50 ja G50 PRO. Need SSD-d kasutavad tipptasemel PCIe Gen4x4 liidest ja sisaldavad InnoGriti tuntud kontrollerit, mis pakub erakordset stabiilsust.

T-Force G70 ja G70 PRO SSD-de üks silmapaistvaid omadusi on nende tähelepanuväärne lugemiskiirus, mis ulatub kuni 7000 MB/s. Teisest küljest pakuvad G50 ja G50 PRO SSD-d ülikiiret kiirust kuni 5000 MB/s. Kõik neli SSD-d on disainitud M.2 2280 kujuga ja nendega on kaasas T-Force'i patenteeritud üliõhukesed grafeenist jahutusradiaatorid. Lisaks on G70 PRO variant varustatud alumiiniumisulamist jahutusradiaatoriga, pakkudes kasutajatele veelgi rohkem jahutusvõimalusi.

T-Force'i uue SSD-sarja üks peamisi eeliseid on nende ühilduvus PS5 SSD laienduspesaga, mis tagab, et nii arvuti- kui ka konsoolimängijad saavad kasu nende PCIe 4.0 SSD-de suure jõudlusega võimalustest.

SLC-vahemälutehnoloogia abil saavad G70 ja G50 SSD-d kohandada erinevatele mängunõuetele. Samal ajal toetavad G70 PRO ja G50 PRO SSD-d nii DRAM-i kui ka SLC vahemällu, pakkudes mängijatele mitmekülgseid võimalusi oma mängukogemuse täiustamiseks.

T-Force seab prioriteediks oma kasutajate meelerahu, varustades G70, G70 PRO, G50 ja G50 PRO PCIe 4.0 SSD-d TEAMGROUPi patenteeritud SMART jälgimistarkvaraga. See tarkvara võimaldab mängijatel jälgida oma SSD-de seisukorda ning optimaalse jõudluse tagamiseks mugavalt seadistada ja testida.

T-Force G70, G70 PRO, G50 ja G50 PRO PCIe 4.0 SSD-d on Amazoni Põhja-Ameerika poest ostmiseks saadaval detsembri lõpus. Olge valmis tõusma mängu jõudluse uuele tasemele T-Force'i uusima SSD-sarjaga.

FAQ

K: Mille poolest T-Force G70 ja G70 PRO SSD-d silma paistavad?

V: T-Force G70 ja G70 PRO SSD-d pakuvad lugemiskiirust kuni 7000 MB/s, muutes need ideaalseks mängijatele, kes nõuavad suure jõudlusega salvestusruumi.

K: Millised jahutusvalikud on T-Force SSD-de jaoks saadaval?

V: Kõik G70 ja G50 SSD-d on varustatud üliõhukeste grafeenist jahutusradiaatoritega. G70 PRO variandil on täiendavaks jahutuseks ka alumiiniumsulamist jahutusradiaator.

K: Kas ma saan neid SSD-sid oma PlayStation 5-ga kasutada?

V: Jah, T-Force SSD-d ühilduvad PS5 SSD laienduspesaga, võimaldades konsoolimängijatel nende kiireid võimalusi kasutada.

K: Kuidas ma saan jälgida oma T-Force SSD seisukorda?

V: T-Force pakub oma patenteeritud SMART-seiretarkvara, mis võimaldab kasutajatel jälgida oma SSD-de seisukorda ning hõlpsalt läbi viia vajalikke häälestus- ja testimisprotseduure.