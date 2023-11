T-FORCE tutvustab uusi mänguritele mõeldud SSD-sid, millel on täiustatud jõudlus ja jahutuslahendused

Team Group Inc. all olev tuntud mängubränd T-FORCE tõi hiljuti turule oma uusima mänguri SSD-de sarja, pakkudes entusiastidele kõrgendatud mängukogemust. Uued SSD-d, nimelt T-FORCE G70, G70 PRO, G50 ja G50 PRO, pakuvad täiustatud funktsioone ja tehnoloogiaid stabiilsuse ja jõudluse parandamiseks.

Kasutades PCIe Gen 4 × 4 liidest, sisaldavad need SSD-d InnoGriti kontrollerit, mis tagab tugeva stabiilsuse intensiivsete mänguseansside ajal. Üliõhukeste grafeenist jahutusradiaatoritega varustatud SSD-d on saadaval populaarses M.2-2280 vormingus. Grafeenjahutusradiaatorid hajutavad tõhusalt soojust, säilitades optimaalse jõudluse pikemate mänguseansside ajal.

Eelkõige on G70 PRO variandil ka täiendav alumiiniumisulamist jahutusradiaator kasutajatele, kes otsivad alternatiivseid jahutuslahendusi. See ainulaadne jahutusmoodul ühildub PS5 SSD laienduspesaga, pakkudes paindlikkust nii arvuti- kui ka konsoolimängijatele, kes otsivad silmapaistvat jõudlust.

T-FORCE G70 ja G70 PRO SSD-d pakuvad muljetavaldavat lugemiskiirust kuni 7000 MB/s, pakkudes kiiret laadimisaega ja sujuvat mängukogemust. Samamoodi saavutavad G50 ja G50 PRO SSD-d kiiruse kuni 5000 MB/s, tagades sujuva mängimise ja kiire andmeedastuse.

Erinevate kasutajate eelistuste rahuldamiseks toetavad T-FORCE G70 ja G50 SSD-d SLC vahemälu tehnoloogiat. Lisaks pakuvad nende SSD-de PRO versioonid nii DRAM-i kui ka SLC-vahemällu, pakkudes kohandatavat vahemälulahendust, mis maksimeerib jõudlust.

Kõigil neljal M.2 2280 SSD-l on InnoGriti kontrollerid, mis tagavad stabiilsuse ja töökindluse mängijatele, kes nõuavad katkematut mängimist.

Lisaks on T-FORCE need uued mänguri SSD-d varustanud oma patenteeritud SMART-seiretarkvaraga. See tarkvara võimaldab kasutajatel jälgida oma SSD-de seisukorda, teha lihtsat seadistamist ja teha teste, et hinnata oma salvestusseadmete kvaliteeti ja jõudlust.

T-FORCE G70, G70 PRO, G50 ja G50 PRO PCIe 4.0 SSD-d peaksid Amazoni Põhja-Ameerika poes saadaval olema detsembri lõpuks. Saadavuse ja hindade kohta lisateabe saamiseks külastage Team Groupi ametlikku veebisaiti ja jälgige nende sotsiaalmeedia kanaleid.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

1. Millise kujuga on uued T-FORCE mänguri SSD-d?

Uued T-FORCE mänguri SSD-d on M.2-2280 vormingus.

2. Milliseid jahutuslahendusi T-FORCE G70 PRO SSD-ga pakutakse?

T-FORCE G70 PRO SSD sisaldab nii üliõhukesi grafeenist jahutusradiaatoreid kui ka alumiiniumisulamist jahutusradiaatorit, mis parandavad jahutusjõudlust.

3. Millised on T-FORCE G70 ja G50 SSD-de lugemiskiirused?

T-FORCE G70 SSD lugemiskiirus on kuni 7000 MB/s, G50 SSD aga kuni 5000 MB/s.

4. Kas T-FORCE G70 ja G50 SSD-d toetavad SLC vahemälu tehnoloogiat?

Jah, T-FORCE G70 ja G50 SSD-d toetavad SLC vahemälu tehnoloogiat parema jõudluse saavutamiseks.

5. Kuidas saan jälgida oma T-FORCE mänguri SSD seisukorda?

T-FORCE on välja töötanud oma patenteeritud SMART-seiretarkvara, mis võimaldab kasutajatel jälgida oma SSD-de tervist ja viia läbi jõudlusteste.