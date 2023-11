Tutvustame süsteemi 7: lööklaine minevikust teie veebibrauseris

Kas mäletate klassikaliste Maci operatsioonisüsteemide vanu häid aegu? Nüüd saate seda nostalgilist kogemust uuesti läbi elada otse oma veebibrauseris. Arendaja Leonardo Russo on loonud veebipõhise System 7.0.1 emulaatori, mis võimaldab kasutajatel kasutada Mac OS 7 oma kaasaegsetes seadmetes.

System 7, esimene klassikaline Mac OS, mis hiljem nimetati ümber Mac OS-iks, oli murranguline operatsioonisüsteem, mis domineeris Macintoshi platvormil aastatel 1991–1997. See tõi sisse mitmeid uuenduslikke funktsioone, kuid oli ka omajagu vastuolulisi. Üleminekul Motorola 68000-seerialt PowerPC-le jättis System 7 vanemad disketiga Macintoshi mudelid seljataha, põhjustades mõne lojaalse kasutaja pettumuse. Lisaks nõudis süsteem suuremat RAM-i, mis põhjustas isegi kõvakettamudelitel probleeme.

Süsteemi 7 kasutamiseks oma veebibrauseris külastage lihtsalt Russo loodud veebisaiti. Saabumisel laaditakse alla 6 MB kettakujutis, mis võtab enamiku lairibaühenduste puhul vaid mõne sekundi. Pärast allalaadimist on teil juurdepääs virtuaalsele Macintoshile, mis töötab 1991. aasta spetsifikatsiooniga masinaga, koos standardsete rakendustega, mis sel ajastul Maci kogemust iseloomustasid.

Veebipõhine System 7 emulaator pole mitte ainult põnev mälurada Maci entusiastidele, vaid ka tänapäevaste arendajate leidlikkuse tunnistus. Kasutades avatud lähtekoodiga emulaatorit Mini vMac, on Russo võimaldanud kõigil kunagise ikoonilise Mac OS-i uuesti külastada.

Miks siis oodata? Minge emulaatori veebisaidile ja sukelduge System 7 maailma. Nautige lihtsust, imestage murranguliste funktsioonide üle ja hindage nostalgiat, mida see veebipõhine emulaator pakub. Tooge tagasi Mac OS 7 võlu – seda kõike vaid mõne klõpsuga oma lemmikveebibrauseris.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

Kas ma saan System 7 käivitada mis tahes seadmes?

Jah, saate System 7 käivitada mis tahes seadmes, millel on veebibrauser, mis toetab veebipõhist emulaatorit. Olenemata sellest, kas kasutate arvutit, nutitelefoni või tahvelarvutit, on teil kõik korras, kui teil on Interneti-ühendus.

Kas veebipõhise System 7 emulaatori kasutamisega kaasnevad kulud?

Ei, emulaatori kasutamine on tasuta. Arendaja Leonardo Russo on muutnud selle heldelt avatud lähtekoodiga, võimaldades kasutajatel nautida System 7 nostalgiat ilma rahaliste takistusteta.

Kas ma saan emulaatori kasutamise ajal oma edusamme või faile salvestada?

Kahjuks ei toeta veebipõhine System 7 emulaator edenemise ega failide salvestamist. Kui sulgete emulaatori vahekaardi või värskendate lehte, lähevad kõik virtuaalses Macintoshis tehtud muudatused kaotsi.

Kas veebipõhistes emulaatorites on saadaval muid klassikalisi Macintoshi süsteeme?

Kuigi veebipõhine System 7 emulaator on erakordne looming, on emulaatoreid saadaval ka teistele klassikalistele Macintoshi operatsioonisüsteemidele. Arendajad on töötanud Mac OS 8, Mac OS 9 ja isegi Macintoshi süsteemi varasemate versioonide emuleerimisega. Kiire Interneti-otsing viib teid erinevate võimaluste juurde, mida uurida.