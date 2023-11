Uus uuring näitab väikeaju tuumade üllatavat rolli assotsiatiivses õppimises

Hollandi neuroteaduste instituudi, Erasmus MC ja Champalimaud' tundmatute keskuse teadlased on teinud põneva avastuse assotsiatiivse õppimise ja tuumade rolli kohta väikeajus. Traditsiooniliselt arvati, et väikeaju ajukoor vastutab assotsiatiivse õppimise reguleerimise eest. Kuid see uus uuring näitab, et tuumad mängivad selles õppeprotsessis üllatavat rolli.

Assotsiatiivne õppimine viitab protsessile, mille käigus positiivsed või negatiivsed kogemused viivad õppimise ja käitumise muutumiseni. Näiteks kui põletame näpud kuumal pliidil, õpime olema edaspidi ettevaatlikum. Väikeaju on selles õppevormis juba ammu oluline, kuid täpsed mehhanismid on jäänud ebaselgeks.

Selle edasiseks uurimiseks tegi rahvusvaheline teadlaste meeskond katseid hiirtega. Hiiri treeniti kahe erineva stiimuliga: valgussähvatus, millele järgnes õhupahvatamine silma. Aja jooksul õppisid hiired kahte stiimulit seostama ja sulgesid ennetavalt silmad, kui nägid valgussähvatust.

Teadlased keskendusid väikeaju kahele suurele osale: väikeajukoorele ja väikeaju tuumadele. Need osad on omavahel ühendatud, tuumad toimivad väikeaju väljundkeskusena. Varem arvati, et ajukoor mängib silmalaugude sulgemise refleksi ja ajastuse õppimisel peamist rolli. See uuring näitas aga, et hästi ajastatud silmalaugude sulgemist saab reguleerida ka tuumadega.

Väikeaju saab teavet teistest ajupiirkondadest sambla- ja ronimiskiudude kaudu. Arvatakse, et sammaldunud kiud kannavad teavet valguse stiimulilt, samas kui ronivad kiud edastavad teavet, mis on seotud õhupahvatusega. Teadlased leidsid, et assotsiatiivse õppimisega hiirtel lõid sammaldunud kiud tuumadega tugevamad ühendused.

Lisaks kasutasid teadlased optogeneetikat, meetodit, mis kasutab rakkude kontrollimiseks valgust, et testida väikeaju tuumade õppimisvõimet. Nad leidsid, et ajuühenduste otsene stimuleerimine valgusega koos õhupuhastusega viis hiirtel silmalaugude õigeaegse sulgemiseni.

See uuring annab uusi teadmisi väikeaju assotsiatiivse õppimise keerulistest mehhanismidest. Tuumade üllatava panuse paljastamisega on teadlased süvendanud meie arusaamist sellest olulisest ajupiirkonnast ning selle rollist õppimises ja käitumises.

