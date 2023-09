Koprad aitavad kaasa kasvuhoonegaaside tootmisele Arktikas, näitavad uuringu tulemused

Alaska Fairbanksi ülikooli (UAF) teadlaste uus uuring tuvastas, et kobrastel on Arktika kasvuhoonegaaside tootmisel üha suurem roll. Ajakirjas Environmental Research Letters avaldatud uuring seob kobraste esinemise piirkonnas metaaniheitmete taseme tõusuga.

Traditsiooniliselt metsaaladel levinud koprad koloniseerivad nüüd Alaska lääne- ja põhjaosa tundrapiirkondi. Sellel koloniseerimisel on märkimisväärne teaduslik mõju ja nende piirkondade kogukonnad peavad seda radikaalseks arenguks.

Professor Ken Tape'i juhitud UAF-i uurimisrühm kinnitab, et nende uuring on esimene, mis seob lõplikult uued kopratiigid metaani heitkoguste suurenemisega. See avastus on märkimisväärne metaani tugeva kasvuhooneefekti tõttu, mis on umbes 25 korda võimsam kui süsinikdioksiid maakera atmosfääri soojuse püüdmisel. USA Keskkonnakaitseagentuuri andmetel põhjustab metaan umbes 20% ülemaailmsetest kasvuhoonegaaside heitkogustest.

Teadlased keskendusid umbes 166 ruutmiili suurusele alale Alaska loodeosas asuvas Alam-Noataki jõgikonnas. Kobraste mõju maastikule paremaks mõistmiseks kasutasid nad kosmosest pärit kujutisi, täpsemalt riikliku aeronautika- ja kosmoseameti Arctic-Boreal Vulnerability Experiment programmi. Kaardistades Alaska Arktikas enam kui 10,000 XNUMX kopratiiki, suutis uurimisrühm seostada kopratiikide olemasolu metaani kuumade punktidega.

Selle liigi kaubamärgiks olevad kopratammid põhjustavad üleujutusi, mis ujutavad taimestiku üle ja muudavad Arktika ojad tiikideks. Need kopratiigid ja neid ümbritsev üleujutatud taimestik muutuvad hapnikuvaeseks keskkonnaks, kus on rikkalik orgaaniline sete. Selle materjali lagunemisel eraldub metaani.

Teadlased kasutasid metaani kaardistamiseks õhus levivat hüperspektraalset kujutise tehnoloogiat. See täiustatud pildistamisprotsess kogub andmeid sajast erinevast elektromagnetilise spektri ribast, võimaldades tuvastada metaani ja muid gaase.

Uuringu kaasautorite hulka kuuluvad UAF Northern Engineering Institute'i uurimisassistent Benjamin Jones koos rahvuspargiteenistuse ja NASA reaktiivmootori labori rühmaga.

See uuring täiendab meie arusaamist liikide ja kliimamuutuste vahelisest keerulisest seosest. Kuna koprad jätkavad oma levila laiendamist Arktikasse, on vaja täiendavaid uuringuid, et hinnata nende kohaloleku pikaajalist mõju kasvuhoonegaaside heitkogustele.

Allikad:

- Alaska Fairbanksi ülikool (UAF)

– USA Keskkonnakaitseagentuur