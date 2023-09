SteelSeries esitleb vapustavat valget Nova 7 juhtmeta peakomplekti

SteelSeries teatas hiljuti oma kõrgelt tunnustatud Nova 7 juhtmevaba peakomplekti uue valge versiooni väljalaskmisest. Oma erakordse kvaliteedi poolest tuntud Nova peakomplektide sari on järjepidevalt pakkunud silmapaistvat jõudlust.

Valge peakomplekt Nova 7, mis avalikustati 12. septembril 2023, on pälvinud tähelepanu oma vapustava esteetilise võluga. See uus lisand täiendab Nova 7 peakomplekti varem välja antud musti variante, luues Xbox Series S või PS5 konsoole kasutavatele mängijatele ühtsema välimuse.

Need juhtmevabad peakomplektid, mis on saadaval kahes variandis, Xboxi mängijatele mõeldud Nova 7X ja PS7 entusiastidele mõeldud Nova 5P, ei piirdu ainult konsoolimängudega. Need ühilduvad ka personaalarvutitega, muutes need erinevatel platvormidel mängijatele mitmekülgseks.

SteelSeries saatis välja valge Nova 7 peakomplekti näidised, võimaldades testijatel hinnata kvaliteeti ja kogemusi. Võrreldes eelmise Arctis 7 peakomplektiga, oli valge Nova 7X erksam valge värv, jättes kohe silma.

Nova 7 muudab veelgi ihaldusväärsemaks selle ühilduvus Arctis Nova Booster Packidega. Need komplektid pakuvad suusaprillide peapaela ja kõlari siltide jaoks erinevaid värve, võimaldades kasutajatel oma peakomplekte vastavalt oma eelistustele isikupärastada ja kohandada.

Valge Arctis Nova 7 peakomplekt on nüüd saadaval Amazonis ja SteelSeriesi veebisaidil nii Xboxi kui ka PlayStationi versioonide ostmiseks. Olenemata sellest, kas olete konsoolimängija või kasutate arvutit, on see peakomplekt väärt uuendus ja stiilne täiendus igale mänguseadele.

