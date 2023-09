Starfieldist saab Bethesda suurim mängulanss, kus on üle 6 miljoni mängija

Bethesda kauaoodatud kosmosemäng Starfield on saavutanud rekordilise stardi. Bethesda Twitteris avaldatud teate kohaselt on Starfieldist saanud juba "kõigi aegade suurim Bethesda mängu käivitamine", mis on 6. septembri seisuga meelitanud ligi 6 miljonit mängijat.

Mäng ilmus algselt Early Accessis 31. augustil ja seejärel ülemaailmselt 6. septembril. Vaatamata sellele, et Starfield on saadaval tasuta Game Passi pealkirjana, toimib Starfield erakordselt hästi nii digitaalsetes kui füüsilistes müügiedetabelites.

Steami ülemaailmses müügiedetabelis on Starfield saavutanud teise koha, jäädes alla ainult pikaaegsele Counter-Strike: Global Offensive'ile. Umbes 200,000 4 samaaegse mängijaga Starfield ületab samaaegsete mängijate arvu teistes populaarsetes Bethesda RPG-des, nagu Skyrim, Fallout XNUMX ja The Elder Scrolls Online.

Lisaks edule digiturul on Starfield domineerinud ka Ühendkuningriigi füüsilise müügi edetabelit, edestades selliseid tiitleid nagu Sigatüükas Legacy ja Mario Kart 8 Deluxe. Mängu jõudlus füüsilisel turul on võrreldav Diablo IV omaga, mis oli märkimisväärne digitaalne hitt.

Starfieldi edu võib seostada selle kättesaadavusega Game Passis ja pühendunud fännide toetusega. Paljud Game Passi abonendid on otsustanud osta mängu digitaalse versiooni, et näidata Xboxi ja Bethesda Studiosi tuge ning tagada, et mäng saaks jätkuvat tuge ja sisu värskendusi.

Kuigi Bethesda ei ole Starfieldi ametlikke müüginumbreid avaldanud, on mängu muljetavaldav turuletoomine ja kasvav mängijate arv seadnud selle suure eduna. Kaasahaarava kosmoseuuringute mänguga Starfield võlub mängijaid veel aastaid.

Allikad:

- GamesIndustry.Biz

- Kotaku