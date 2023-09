Starfieldi mängijad näitavad oma loomingulisi oskusi kuulsate nägude taasloomisega

Starfieldi mängijad on osutunud andekaks ja loominguliseks seltskonnaks, kes demonstreerivad oma oskusi, kasutades mängu tugevat tegelaskuju loojat erinevate kuulsate nägude taasloomiseks. Alates ikoonilistest näitlejatest kuni armastatud väljamõeldud tegelaskujudeni on kogukond jaganud oma muljetavaldavat loomingut sotsiaalmeedias.

Üks Redditi kasutaja strider390 postitas kuulsale Ämblikmehe-meemile viidates ekraanipildi oma Willem Dafoe'd meenutavast tegelaskujust koos pealdisega "Tead, ma olen ise mingi tööstur". Teine mängija, SoullessVoid, otsustas taastada legendaarse David Bowie oma Starmani tegelaseks. CheesyWales jõudis isegi Starfieldi taga asuva stuudio Bethesda arendusjuhi Todd Howardi loomiseni.

Filmidest ja telesaadetest inspiratsiooni ammutades on mängijad taasloonud ka selliseid tegelasi nagu Mike Ehrmantraut filmist Breaking Bad ja Better Call Saul, Tony Soprano filmist The Sopranos ning Shrek ja Lord Farquaad Shreki frantsiisist. Need lõbusad ja sageli hirmuäratavad esitused näitavad mängija tähelepanu detailidele ja loovust.

Mängijad pole mitte ainult kuulsaid nägusid taasloonud, vaid ka Starfieldi laevalooja abil ikoonilise kosmosekunsti taasloomisega sellistest populaarsetest frantsiisidest nagu Star Wars ja Star Trek. Mäng sisaldab ka sisseehitatud lihavõttemune, millest üks viitab Starfieldi kuulsaimale tsitaadile.

Starfield on mängutööstuses juba laineid löönud, olles müügiedetabelite esikohal juba enne ametlikku turuletoomist. Xboxi boss Phil Spencer paljastas, et 6. septembril oli mängus aktiivselt kaasatud üle miljoni mängija.

Kui mängijad jätkavad Starfieldi tohutu universumi avastamist, ilmub kindlasti põnevamaid lugusid ja loomingut. Oma ulatuslike rollimänguülesannete ja nauditava võitlussüsteemiga on Starfield mängijaid köitnud ja osutunud raskeks vastu seista.

Allikas: IGN Review (skoor: 7/10), autor Ryan Dinsdale.