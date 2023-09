Starfield: kuidas parandada FPS-i jõudlust arvutis Nvidia GPU-dega

Starfield, arendaja Bethesda väga oodatud mäng, on videomängude kogukonna tormiliselt vallutanud. Oma tohutu maailma ja detailirohkete linnadega pole ime, et mängijad on põnevil sellesse ulmelisesse RPG-sse sukeldudes. Mõned mängijad on aga väljendanud muret mängu jõudluse pärast, eriti Nvidia GPU-dega arvutites.

Vaikimisi töötab Starfield Xbox Series X|S-is 30 kaadrit sekundis, mis võib olla pettumus mängijatele, kes eelistavad sujuvamat mängu. Arvuti puhul võib stabiilse 60 kaadrit sekundis saavutamine praegu olla ebaühtlane.

Õnneks pakub Nexusmodsi kasutaja Okhayko jagatud juhend potentsiaalset lahendust. Juhendis soovitatakse lubada Nvidia omanikele PCI ekspresstehnoloogia nimega Resizable BAR (Base Address Register). See tehnoloogia võimaldab protsessoril GPU mälule tõhusamalt juurde pääseda, mis võib kaasa tuua parema jõudluse.

Muudetava suuruse lubamiseks peavad Nvidia kasutajad alla laadima Nvidia Profile Inspectori ja tegema tarkvaras järgmised muudatused.

1. Valige profiili rippmenüüst Starfield.

2. Liikuge jaotisse 5.

3. Lülitage funktsioon rBAR sisse.

4. Määrake rBAR-i suvanditeks 0x00000001.

5. Määrake rBAR-i suuruse piiranguks 0x0000000040000000.

6. Klõpsake paremas ülanurgas nuppu Rakenda muudatused.

Nende muudatuste rakendamine võib mängu jõudlust suurendada, eriti RTX 30-seeria GPU-dega mängijate jaoks. Väärib märkimist, et Nvidia peaks lähiajal välja laskma draiverivärskendused, et optimeerida Starfieldi mängu.

Praegu pakub see juhend potentsiaalset lahendust mängijatele, kes otsivad stabiilset 60 kaadrit sekundis kogemust. Kuna mäng areneb edasi ja värskendusi avaldatakse, paraneb jõudlus tõenäoliselt veelgi.

Starfield on nüüd saadaval personaalarvutite ja Xbox Series X|S jaoks ning Xbox Game Passi tellijatele saab seda mängida ilma lisatasuta.

