Starfield pälvis kõrget kiitust God of Wari kaasloojalt David Jaffelt

Bethesda väga oodatud mäng Starfield on pälvinud nii mängijatelt kui ka tööstuse insaiderilt kõrget kiitust. Üks tähelepanuväärseid tegelasi, kes mängu vastu imetleb, on David Jaffe, sarja God of War kaaslooja.

Starfieldi disainijuht ja kirjanik Emil Pagliarulo väljendas oma hämmastust Jaffe positiivsete kommentaaride üle. Pagliarulo jagas Twitteris oma mõtteid, öeldes: "See, et fännid naudivad teie tööd, on ilmselgelt uskumatu. Kui teil on kaasarendajaid – eriti neid, keda tunnete ja austate – mänguga lõbutsemine on hoopis teisel tasemel.

Jaffe, kes on tuntud oma töö poolest Santa Monica stuudios ning kriitikute poolt tunnustatud God of Wari ja Twisted Metalli frantsiiside kaaslooja, pole Starfieldi kiitmast tagasi hoidnud. Tegelikult on ta jõudnud nii kaugele, et nimetab seda oma kõigi aegade lemmikuks üksikmänguks. Tema sotsiaalmeedia ja YouTube'i postitused on mängule selle käivitamisest saati suuresti pühendatud, rõhutades selle erakordset kirjutamist.

Starfield on pälvinud märkimisväärset tähelepanu alates selle ilmumisest, muljetavaldavate mängijate arvuga. Mäng jõudis käivitamispäeval 1 miljoni samaaegse mängijani ja 7. septembri seisuga on see kogunud 6 miljonit mängijat. Need numbrid annavad tunnistust pealkirjaga seotud põnevusest ja ootusärevusest.

Kuna Starfieldi positiivne vastuvõtt jätkub, võivad Bethesda ja arendusmeeskond oma saavutuse üle uhkust tunda. Mängu kaasahaarav maailm, kütkestav lugude jutustamine ja kindel mänguviis on vallutanud nii mängijate kui ka valdkonna professionaalide südamed.

Mõisted:

- Starfield: Bethesda poolt välja töötatud väga oodatud mäng.

– David Jaffe: God of War sarja kaasautor ja tööstuse veteran.

– Emil Pagliarulo: Starfieldi disainijuht ja kirjanik.

– Bethesda: tuntud videomängude arendaja ja kirjastaja.

