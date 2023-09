Starfieldi vastuvõtt: armastuse või vihkamise kogemus

Bethesda väga oodatud mäng Starfield on saanud mängijate vahelt vastukaja. Mõned on mängust täiesti armunud, kiites selle tohutut ulatust ja tähelepanu detailidele. Teised on aga väljendanud pettumust, eriti seoses mängu kiire reisimise, laadimisekraanide ja kaadrisagedusega.

Üks peamisi vaidluskohti on olnud mängu kaadrisagedus. Enne selle avaldamist kinnitas Bethesda, et Starfield töötab lukustatud 30 kaadrit sekundis. Kuigi see otsus oli mängu tohutut ulatust arvestades ootuspärane, jättis see paljud fännid igatsema 60 kaadrit sekundis jõudlusrežiimi, millest on saanud tänapäevaste väljaannete norm.

Digital Foundry, silmapaistev mängude analüüsirühm, otsustas uurida võimalust käivitada Starfield 60 kaadrit sekundis Xbox Series X-is. Nad ehitasid kohandatud konsooli, kasutades AMD 4800S töölauakomplekti ja asendasid GPU RX 6700-ga. Kui FSR 2 oli lubatud. ja ilma dünaamilise eraldusvõime skaleerimiseta, suutsid nad saavutada 60 kaadrit sekundis suletud keskkondades. Suurem osa mängust jooksis siiski stabiilselt 30–40 kaadrit sekundis.

Kui eraldusvõimet alandati 1440p-ni, mis sobis Xbox Series S-ga, jooksis mäng stabiilselt 40 kaadrit sekundis, aeg-ajalt tõusid 60 kaadrit sekundis. See pani Digital Foundry välja mõtlema, et Bethesda võiks potentsiaalselt välja anda 40 kaadrit sekundis režiimi 120 Hz ekraanidega mängijatele, eriti neile, millel on muutuva värskendussagedusega (VRR) ekraan.

Kuigi need leiud on intrigeerivad, on oluline märkida, et Starfield on praegu lukustatud kiirusega 30 kaadrit sekundis. Siiski on huvitav näha, et mängul on potentsiaali teatud kohandustega saavutada suuremat kaadrisagedust.

Üldiselt on Starfieldi vastuvõtt olnud polariseeriv. Ükskõik, kas mängijad seda armastavad või vihkavad, ei saa eitada selle ambitsioonika uue väljaandega seotud ootusi ja hüpet.

Mõisted:

– Kaadrisagedus: ekraanil kuvatavate kaadrite arv sekundis. Suuremad kaadrisagedused tagavad videomängude sujuvama liikumise.

– Jõudlusrežiim: režiim videomängudes, mis eelistab suuremat kaadrisagedust graafilisele täpsusele.

- Suletud keskkonnad: mängu alad, mis on väiksema mastaabiga ja rohkem suletud.

– Variable Refresh Rate (VRR): funktsioon, mis võimaldab ekraanil graafikakaardiga sünkroonida, mille tulemuseks on sujuvam mäng.

Allikad:

- GameSpot: (allikaartikkel)