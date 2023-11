Star Wars Jedi: Survivor: Must-Have mäng nüüd müügil

Kuna musta reede ostlemishooaeg on täies hoos, on mängijatel maiuspala. Star Wars Jedi: Survivor on nüüd saadaval valitud jaekauplustes märkimisväärselt soodushinnaga, vaid 25 dollarit.

Mänguentusiastid leiavad selle uskumatu tehingu GameStopist, kus mängu pakutakse PS30-l 5 dollari eest. Kuid siin on konks: kui otsustate mängule poest järele tulla, saate täiendavalt 5 dollarit allahindlust, mis viib koguhinna vaid 25 dollarini. See on madalaim hind, mida oleme Star Wars Jedi: Survivori siiani näinud, muutes selle vastupandamatuks pakkumiseks, mis on 10 dollarit odavam kui Best Buy ja Target praegu välja toonud.

Kuigi see tehing kehtib ainult PlayStation 5 versioonile, ei pea Xbox Series X ja S omanikud muretsema. Kuigi mängu hind on 35 dollarit, kehtib tõenäoliselt ka neile 5-dollarine poest järeletulemise allahindlus.

Star Wars Jedi: Survivor pole mõeldud ainult Star Warsi fännidele; see on mäng, mis meeldib kõigile mängijatele. OpenCriticu kõrge reitinguga 89 kiidetakse seda suurepärase mängu ja kaasahaarava kogemuse eest. Kuigi algses versioonis oli vigu, on arendajad värskenduste ja paikade pakkumisega väsimatult tööd teinud, mille tulemuseks on puhas ja lihvitud mängukogemus.

See väga oodatud järg 2019. aasta mängule Star Wars Jedi: Fallen Order leiab aset viis aastat pärast esimese mängu sündmusi. Mängijad võtavad endale Cal Kestise rolli, Jedi rüütli, kes kavatseb impeeriumile vastu astuda. Täiustatud lahingumehaanika ja põnevate tegelaste kohandamisvõimalustega tõotab Star Wars Jedi: Survivor unustamatut reisi.

Ärge jätke seda musta reede pakkumist maha! Suunduge lähimasse GameStopi ja alustage eepilist seiklust koos Star Wars Jedi: Survivoriga.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

Kas ma saan osta Star Wars Jedi: Survivor veebist?

Kuigi GameStop pakub Star Wars Jedi: Survivor jaoks poes pakkumist, on soovitatav vaadata nende veebisaidilt veebipõhiseid ostuvõimalusi.

Kas allahindlus kehtib ka teistele platvormidele peale PS5?

Kuigi praegu on PS5 versioonile kinnitatud poest järeletulemise allahindlus $5, on tõenäoline, et ka Xbox Series X ja S omanikud saavad sama allahindlust nautida.

Kas mänguga kaasneb ka lisaboonuseid?

Praegune pakkumine ei maini mingeid täiendavaid boonuseid, kuid alati tasub jaemüüjalt uurida, kas saadaval on sooduspakkumisi või lisandmooduleid.

Allikad: GameStop.com