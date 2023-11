Uus tehisintellekti käivitamise stabiilsus AI tutvustab stabiilse video hajutamist, avatud lähtekoodiga video genereerimise mudelit

Paljutõotav tehisintellekti idufirma Stability AI avalikustas murrangulise toote nimega Stable Video Diffusion. Sellel tehisintellekti mudelil on võimalus olemasolevaid pilte animeerides videoteks muuta ja see on üks väheseid videot genereerivaid mudeleid, mis on saadaval avatud lähtekoodiga kasutamiseks. Stabiilse video hajutamise käivitamine toimub ajal, mil pealkirjades domineerib OpenAI kaos, mis näitab Stability AI vastupidavust ja keskendub nende toodete tegevuskavale.

Stabiilne video hajutamine on praegu "uuringute eelvaate" etapis, kus huvitatud kasutajad peavad nõustuma konkreetsete kasutustingimustega. Need terminid kirjeldavad stabiilse video hajutamise kavandatud rakendusi, nagu haridus- ja loomingulised tööriistad, samuti disain ja muud kunstilised protsessid. Siiski on oluline märkida, et inimeste või sündmuste faktilised või tõesed esitused ei kuulu kavandatud kasutuste hulka.

Ehkki sellel Stability AI uuendusel on tohutu potentsiaal, on muret selle võimaliku väärkasutuse pärast. Arvestades sarnaste tehisintellekti uurimise eelvaadete ajalugu, sealhulgas Stability AI varasemaid väljalaseid, on võimalus, et mudelit võidakse kasutada pimedas veebis. Selle vastu võitlemiseks on oluline, et Stable Video Diffusionil oleks kuritarvitamise vältimiseks sisseehitatud sisufilter. Stability AI mudeli eelmist väljalaset Stable Diffusion kasutati väärkasutatud täiskasvanutele mõeldud süvavõltsitud sisu loomiseks, rõhutades sisu reguleerimise tähtsust.

Stabiilne video difusioon koosneb kahest mudelist, nimelt SVD ja SVD-XT. SVD suudab muuta liikumatuid pilte 576 kaadriga 1024 × 14 videoteks, SVD-XT aga suurendab kaadrite arvu 24-ni. Mõlemal mudelil on võimalus luua videoid vahemikus kolm kuni 30 kaadrit sekundis.

Stabiilse videodifusiooniga kaasas oleva juhendi kohaselt koolitati SVD-d ja SVD-XT-d miljoneid videoid sisaldava andmestiku põhjal. Koolitusprotsess hõlmas mudelite peenhäälestamist väiksemal sadadest tuhandetest kuni miljonist klippidest koosneval komplektil. Nende õppevideote päritolu, nagu ka autoriõigustega kaitstud sisu lisamine, jääb ebaselgeks. Stability AI ja Stable Video Diffusion'i kasutajad võivad autoriõigustega kaitstud materjali loata kasutamise korral seista silmitsi juriidiliste ja eetiliste väljakutsetega.

Vaatamata oma piirangutele, mille hulka kuuluvad võimetus luua videoid ilma liikumiseta või kaamera aeglane panoraam, renderdada teksti loetavalt või toota järjepidevalt täpset nägude ja inimeste kujutist, on Stability AI mudelite laiendatavuse suhtes optimistlik. Nad on väitnud, et mudeleid saab kohandada sellisteks kasutusjuhtudeks nagu objektide 360-kraadiste vaadete loomine.

Stabiilsuse AI-l on ambitsioonikad plaanid stabiilse video hajutamise tulevikuks. Nad töötavad välja mudelivaliku, mis tugineb SVD ja SVD-XT võimalustele ja laiendab neid. Lisaks töötavad nad välja veebipõhist tekstist videoks muutmise tööriista, mis võimaldab kasutajatel mudeleid tekstiga kuvada. Lõppeesmärk on kommertsialiseerimine koos potentsiaalsete rakendustega reklaamis, hariduses, meelelahutuses ja mujal.

Allikad:

– Stabiilsus-AI: [stability-ai.com](https://stability-ai.com)

– Forbes: [forbes.com](https://www.forbes.com)