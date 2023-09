Spioonifotod paljastavad Xiaomi elektriautode pagasiruumi disaini, mis edeneb 2024. aasta masstootmise suunas

Hiljuti ilmus pinnale lekkinud spioonifoto, mis annab väikese pilgu Xiaomi väga oodatud elektrisõidukisse. Fotol on auto pagasiruumi unikaalne disain, millel on silmatorkav sarnasus Xiaomi Buds 4 Pro kõrvaklappide korpusega või suurendatud USB-C laadimispesaga.

Piltidel on näha avarat pagasiruumi, millel on suur ava ja tasane põrand, millele on lisatud mitu kinnituspunkti lasti kinnitamiseks. Klaasist valmistatud pakiruumi kaas lisab sõiduki üldilmele rafineeritust. Lisaks pakuvad spioonifotod pilguheite muudele disainidetailidele, sealhulgas elegantsele ja aerodünaamilisele esiosale, millel on suur iluvõre ja tagasipühkivad esituled, aga ka stiilne tagaosa koos kaldus katusejoone ja täislaiuse tagatulega.

Kuigi Xiaomi pole oma elektrisõiduki kohta ametlikku teavet avaldanud, näitavad aruanded ja lekked, et tegemist on tipptasemel mudeliga, mille eesmärk on konkureerida Tesla ja teiste silmapaistvate autotootjatega. Eeldatakse, et sõiduk on varustatud võimsa 101 kWh akuga, mis tagab üle 800 km sõiduulatuse. Lisaks sisaldab see tõenäoliselt täiustatud juhiabi funktsioone.

Xiaomi Groupi president Lu Weibing on varem teatanud, et nende autoprojekti edenemine on ületanud esialgseid prognoose. Selle tulemusena on Xiaomi õigel teel, et alustada oma elektrisõidukite masstootmist 2024. aasta esimesel poolel.

Kokkuvõtteks võib öelda, et spioonifotode leke annab pilguheit Xiaomi eelseisvale elektrisõidukile, demonstreerides selle eripärast pagasiruumi disaini ja vihjates selle tipptasemel funktsioonidele. 2024. aastaks kavandatud masstootmisega soovib Xiaomi end elektrisõidukite tööstuses märgata, konkureerides väljakujunenud mängijatega ning pakkudes tarbijatele keerukat ja tehnoloogiliselt täiustatud võimalust.

