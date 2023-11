Uus SpaceX Starship sõiduk on valmis startimiseks, kuna SpaceXi eesmärk on suurendada katselennu sagedust

Kosmosehuvilistel võib sel pühadehooajal midagi oodata, kui SpaceX valmistub oma kolmanda Starship sõiduki väljasaatmiseks. SpaceXi asutaja ja tegevjuht Elon Musk teatas X-is (endise nimega Twitter), et sõiduk peaks olema lennuvalmis järgmise 3–4 nädala jooksul, potentsiaalselt enne jõule. Kuid start sõltub siiski stardiloa saamisest USA Föderaalselt Lennuametilt (FAA), mis praegu uurib Starshipi teise katselennu tulemusi.

Teise katselennu ajal oli eesmärk saata Starshipi ülemine aste enne Vaikses ookeanis toimuvat pritsimist trajektoorile ümber Maa. Kahjuks lõppes missioon enneaegselt veesõiduki "kiire plaanivälise lahtivõtmise" tõttu. Lisaks purunes taevas ka Starshipi üliraske esimene etapp, mis pidi naasma Mehhiko lahele pritsimiseks. Nendele tagasilöökidele vaatamata saavutas lend siiski mõned olulised verstapostid, sealhulgas eduka etapi eraldumise, mida eelmisel katselennul ei saavutatud. See areng näitab, et SpaceX õpib igast käivitamisest ja parandab üldist jõudlust.

SpaceX on teinud FAA-ga tihedat koostööd, et järgida vajalikke eeskirju ja ohutusnõudeid. SpaceX-i eelmise Starshipi stardi puhul kulus FAA-l stardiloa andmiseks mitu kuud, kuna nad viisid läbi plahvatuse uurimise ning viisid läbi ohutus- ja keskkonnahinnangud. Kuigi viimase katselennu uurimine on alles alanud, eeldatakse, et protsess muutub sujuvamaks, arvestades esimese ja teise lennu vahel tehtud edusamme.

Et täita oma ambitsioonika testimisprogrammi kasvavaid nõudmisi, suurendab SpaceX tootmist. Musk mainis, et kolm Starshipi sõidukit on praegu SpaceXi Starbase'i rajatises tootmise viimases etapis. See viitab sellele, et SpaceX liigub katselennu kadentsi suurendamise poole, eesmärgiga lühendada vahet tulevaste Starshipi startide vahel.

Kuigi kolmanda Starshipi sõiduki stardikuupäev on FAA heakskiidu saamiseks ebakindel, ootavad kosmoseentusiastid põnevusega SpaceXi järgmist värskendust. Iga stardiga nihutab SpaceX kosmoseuuringute piire ja loob aluse uuele kosmosereiside ajastule.

Korduma kippuvad küsimused

Milline on SpaceXi kolmanda Starship sõiduki praegune seis? SpaceXi tegevjuht Elon Musk teatas, et kolmas Starshipi sõiduk peaks olema valmis lendama järgmise 3-4 nädala jooksul.

Mis on peamine väljakutse enne käivitamist? SpaceX peab Starshipi sõiduki jaoks veel hankima USA Föderaalse Lennuameti (FAA) stardilitsentsi.

Mis juhtus Starshipi teisel katselennul? Lend lõppes enneaegselt veesõiduki ootamatu lahtivõtmisega ja Super Heavy esimene etapp purunes taevas.

Millised verstapostid saavutati teisel katselennul? Vaatamata lennu enneaegsele lõppemisele saavutati teisel katselennul edukalt etappide eraldumine, mida eelmisel katselennul ei tehtud.

Kas SpaceXi eesmärk on suurendada oma katselennu kadentsi? Jah, SpaceX valmistub katselendude sageduse suurendamiseks, praegu on lõpptootmises kolm Starshipi sõidukit.