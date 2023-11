Tähelaeva vettelaskmise keskkonnamõju mõistmine

By

SpaceXi Starshipi hiljutine käivitamine on tekitanud huvi selliste startide võimalike keskkonnamõjude vastu. Kuigi idee, et miljard inimest korraga hüppab, ei pruugi Maale olulist pikaajalist mõju avaldada, võib sellise massiivse objekti nagu Tähelaev mõjul olla katastroofilised tagajärjed.

121 meetri kõrgune ja 100,000 100 inimese kaal on täislastis tähelaeval tohutu kineetiline energia. Kui märkimisväärne osa raketist peaks rikki minema ja kukkuma tagasi maapinnale, vabaneks sellest tulenev kokkupõrge energiat, mis võrdub XNUMX kilotonni TNT-ga, ületades Teise maailmasõja aatomipommide hävitava jõu.

Selline löök jäljendaks tohutu meteoorilöögi põhjustatud laastamistööd. Selle võimaliku ohu äratundmiseks on NASA ülesandeks tehtud tuvastada Starshipist pikemad objektid, mis võivad kujutada endast Maale sarnast ohtu.

Starshipi hiljutine teine ​​käivitamine näitas, et SpaceX oli lahendanud mõned põhiprobleemid, mis tekkisid esialgse käivitamise ajal. Kõik 33 mootorit tulistasid edukalt ja rakett läbis olulise etapi eraldumise. Kuid võimendi lõpuks plahvatas, samal ajal kui ülemise astme kosmoselaev jõudis enne kontakti kaotamist 150 kilomeetri kõrgusele.

Kuigi loodame, et Starshipi tulevased väljalaskmised õnnestuvad, on oluline arvestada nende ambitsioonikate ettevõtmiste keskkonnamõjudega. Püüdes saada mitmest planeedist koosnevaks tsivilisatsiooniks, peame esikohale seadma oma koduplaneedi turvalisuse, mis jääb ka edaspidi suurema osa inimkonna peamiseks elupaigaks.

FAQ:

K: Mis on tähelaev?

V: Tähelaev on massiivne rakett, mille SpaceX on konstrueerinud erinevateks kosmoseuuringute missioonideks, sealhulgas Kuu maandumiseks ja asunike toimetamiseks Marsile.

K: Mis juhtuks, kui Tähelaev peaks ebaõnnestuma ja kukuks tagasi Maale?

V: Täislastis tähelaeva kokkupõrge võib vallandada suure keskkonnakatastroofi, põhjustades hiiglasliku meteoorilöögiga sarnase laastamistööd.

K: Kas NASA on tuvastanud muid Maa-lähedasi objekte, mis võivad ohtu kujutada?

V: Jah, NASA on saanud ülesandeks leida Starship’ist pikemad objektid, mis võivad potentsiaalselt Maaga kokku põrkuda ja olulist kahju tekitada.

K: Kuidas läks Starshipi hiljutine teine ​​käivitamine?

V: Kuigi start näitas esialgse stardiga võrreldes paranemist, plahvatas võimendi, kuid ülemise astme kosmoselaev jõudis 150 kilomeetri kõrgusele, enne kui kontakt katkes.