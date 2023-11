Kas Nier: Automata on the Horizon on järg?

Kriitikute kiidetud märulimängu Nier: Automata fännid on pikisilmi oodanud uudiseid järje kohta. Kuigi mänguringkond lootis peatsele väljalasele, näib, et nad peavad veidi kauem ootama. Square Enixi produtsendi Yosuke Saito sõnul on arendusmeeskonnal plaanis uus sisenemine Nier sarja, kuid seda ei juhtu niipea. Hiljutises intervjuus Korea mänguüritusel G-STAR 2023 kinnitas Saito, et silmapiiril on järg, kuid rõhutas, et praegu on nende fookus hoopis teisel projektil.

Algne Nier: Automata, mis ilmus 2017. aastal, pälvis laialdaselt kiidusõnu oma vapustava visuaali ja ainulaadse lahingumehaanika eest. Müües muljetavaldavalt 7.5 miljonit koopiat, sai sellest kiiresti Square Enixi läbimurdehitt. Sellest ajast alates on mäng laiendanud oma universumit ristsündmuste, tutvustuste ja isegi anime kohandamisega. Vaatamata selle edule pole fännid aga uue põhiliini järje kohta veel kinnitust saanud.

Intervjuu ajal tunnistas Saito väljakutset jäljendada Nier: Automata monumentaalset edu. Kuigi ta väljendas sarja tuleviku suhtes optimismi, tunnistas ta ka originaali saavutuste ületamise raskust. Seda suhtumist kordas Nieri juht Yoko Taro, kes väitis, et sama müügiedu saavutamine oleks "täiesti võimatu".

Kuigi eelseisva Nieri mängu kohta on vähe üksikasju, saavad fännid lohutada tõsiasja, et armastatud sari areneb edasi. Vahepeal töötavad Saito ja Taro väsimatult eraldi projekti kallal, mille nad loodavad avalikustada 2024. aastal. Kuigi üksikasjad on varjatud, on nende eelseisva teate ümber tuntav ootus.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi Nier: Automata otsene järg ei pruugi lähitulevikus jõuda, võivad fännid olla kindlad, et Nier seeria püsib. Arendusmeeskonna kirg ja loovus koos pühendunud fännibaasiga tagavad, et järgmine osa on ootamist väärt.

FAQ

1. Kas Nier: Automatale tuleb järg?

Jah, Square Enix kinnitas, et järg on töös. Väljalaskekuupäeva pole aga veel avaldatud.

2. Millal on oodata rohkem infot uue Nier mängu kohta?

Square Enix on teatanud, et nad loodavad eelseisva Nieri mängu kohta rohkem üksikasju jagada millalgi 2024. aastal. Hoidke silm peal ametlikel teadaannetel ja värskendustel.

3. Kas uus mäng vastab Nier: Automata edule?

Arendajad on tunnistanud väljakutset ületada algse mängu monumentaalne edu. Kuigi nad on sarja tuleviku suhtes optimistlikud, võib sama müügitaseme saavutamine olla keeruline. Sellegipoolest võivad fännid oodata Nieri universumi väärilist täiendust.