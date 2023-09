Sony registreerib PS6, PS7, PS8, PS9 ja PS10 kaubamärgid

Sony on registreerinud kaubamärgid nimedele PlayStation 6 kuni 10 Jaapanis, mis näitab nende pikaajalisi plaane tulevaste konsoolide jaoks. See käik tagab, et keegi teine ​​ei saa neid nimesid kasutada. Kuigi see ei tähenda, et PlayStation 6 on peagi käes, kuna Sony registreerib sageli konsoolinimed aastaid enne nende avaldamist, annab see siiski ülevaate nende tulevastest kavatsustest.

Eelnevate väljalaskemustrite põhjal, eeldades seitsmeaastast vahet konsoolipõlvkondade vahel, võidakse PlayStation 6 välja anda 2027. aastal. Microsoft ennustas hiljutise FC kohtuasja käigus PlayStation 2028 väljalaset 6. aastal. Samuti on tõenäoline, et tulevaste konsoolipõlvkondade väljalaskmine võib võtta kauem aega, arvestades praeguse põlvkonna alguses kogetud tarneahela probleeme. See oleks kooskõlas 2028. aasta käivitamiskuupäevaga.

Kaugemale tulevikku vaadates võidakse PlayStation 7 välja anda 2035. aastal, PlayStation 8 2042. aastal, PlayStation 9 2049. aastal ja PlayStation 10 2056. aastal. Siiski on oluline märkida, et selleks ajaks ei pruugi traditsioonilisi füüsilisi konsoole eksisteerida. punkt. Tõenäoliselt liigub mängutööstus voogedastusplatvormide või veelgi arenenumate tehnoloogiate, näiteks virtuaalreaalsuse või liitreaalsuse poole.

Kuigi tulevane tehnoloogiamaastik on endiselt ebakindel, on üks asi, mis tõenäoliselt jätkub, selliste mängude väljaandmine, millel võib käivitamisel esineda vigu või probleeme. Lisaks püsib tõenäoliselt konsoolide rivaalitsemine PlayStationi ja Xboxi vahel ning fännid toetavad kirglikult oma eelistatud kaubamärki.

Allikas: artikkel ei paku konkreetset teabeallikat.