Sony esitleb uut CineAlta digitaalset kinokaamerat BURANO

Sony avalikustas hiljuti oma uusima digitaalse kinokaamera BURANO. Sellel uuel kaameral on muljetavaldav 8.6K täiskaader CMOS-sensor, automaatse teravustamise võimalused, muutuv elektrooniline ND ja korpusesisene pildistabilisaator. Sellel on ka kaks loomulikku ISO 800 ja 320, mis muudab selle mitmekülgseks erinevates valgustingimustes. BURANO tarnimist alustatakse 2024. aasta kevadel ja selle hinnasildil on 25,000 XNUMX USD.

BURANO üks silmapaistvamaid omadusi on selle muutuv ND-filter ja korpusesisene pildistabilisaator, mis teeb sellest maailma esimese digitaalse kinokaamera, mille mõlemad funktsioonid on ühendatud ühes korpuses. See pakub filmitegijatele suuremat paindlikkust ja mugavust kaadrite jäädvustamisel. Lisaks on kaameral kiire hübriidne automaatteravustamine ja AI-töötlusel töötav objektituvastus, kui seda kasutatakse koos E-kinnitusega objektiividega.

BURANO on peamiselt suunatud keskmise ja kõrgetasemelise omanikele/operaatoritele, kes on nõus digitaalse kinokaamera ostmiseks investeerima üle 20,000 2 dollari. Eeldatakse, et seda kasutatakse erinevates lavastustes, nagu dokumentaalfilmid, ettevõttevideod, muusikavideod, eluslooduse ja looduse filmimine, ning populaarse B-kaamera valikuna Sony VENICE XNUMX kõrval.

Kaamera on saanud oma nime Itaalias Veneetsia laguunis asuva väikese Burano saare järgi. See nimi valiti selleks, et luua side Veneetsiaga ja sümboliseerida kaamera võimalusi. Burano on tuntud oma pitsitööde ja erksavärviliste kodude poolest.

Pildikvaliteedi osas näitab BURANO muljetavaldavat jõudlust. Sellel on uus 8.6K täiskaader CMOS-sensor, mis sarnaneb VENICE 2 kaameraga. See pakub 16 sammu dünaamilist ulatust, madala müratasemega ja tundlikkusega vähese valgusega olukordades. Andur toetab ka kahepõhjalisi ISO-sid 800 ja 3200.

Salvestuskoodekite osas pakub BURANO erinevaid valikuid, nagu X-OCN LT, XAVC H ja XAVC. See on võimeline sisemiselt salvestama X-OCN-faile, ilma et oleks vaja välist salvestit. X-OCN LT pakub väiksemaid failisuurusi, säilitades samal ajal 16-bitiste lineaarsete failide kvaliteedi ja paindlikkuse.

Üldiselt on Sony BURANO võimas digitaalne kinokaamera, mis pakub erakordset pildikvaliteeti ja täiustatud funktsioone. See on loodud rahuldama professionaalsete filmitegijate vajadusi ja peaks selles valdkonnas oma jälje jätma.

