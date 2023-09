PlayStation 5 konsoolikomplektid saavad USA-s 50-dollarilise hinnaalanduse

Sony teatas PlayStation 50 konsoolikomplektide hinna alandamisest Ameerika Ühendriikides 5 dollari võrra. Call of Duty: Modern Warfare 2 PS5 komplekti on vähendatud 539.99 dollarilt 489.99 dollarile ning see pakkumine on saadaval PlayStation Directis kuni 30. septembrini. Lisaks pakuvad jaemüüjad, nagu Best Buy ja Walmart, sama komplekti 489 dollari eest. Final Fantasy 16 komplekt ja Horizon Forbidden West on saanud ka 50 dollari suuruse allahindluse, mis on saadaval Walmartis ja Best Buy'is.

Huvilistele pakub GameStop hetkel kuni 50 poes ostes 5 dollari suurust allahindlust valitud PS9.29.23-dele. Väärib märkimist, et USA-s on PS5 allahindlused olnud vähem agressiivsed võrreldes Euroopaga, kus Sony on viimasel ajal sama mitme kuu jooksul teinud kaks hinnakampaaniat. Need kampaaniad sisaldasid standardse PS75 mudeli maksumust 100 naela / 5 euro võrra.

Eelmisel nädalal tõstis Sony PlayStation Plusi tellimuste hindu kuni 35%. See hinnatõus mõjutas teenuse Essential, Extra ja Premium taseme 12-kuulisi liitumisplaane, kusjuures hinnad tõusid olenevalt valitud liikmepaketist 20–40 USD / 10–20 £ / 12–32 eurot.

Olgu mainitud, et usaldusväärne lekitaja on avalikustanud mõned mängud, mis sel kuul PlayStation Plusi mängukataloogi lisatakse.

Allikad:

– PlayStation 5: PlayStation 5 konsoolikomplekte on USA-s vähendatud 50 dollari võrra.

– Sony Interactive Entertainment: PlayStationi kaubamärgi eest vastutav ettevõte.

– Call of Duty: Modern Warfare: populaarne videomäng Call of Duty frantsiisis.

– Final Fantasy XVI: Final Fantasy mängusarja tulevane osa.

– Horizon Forbidden West: Guerrilla Gamesi välja töötatud märulimäng.

– PlayStation: Sony välja töötatud mänguplatvorm.

– PlayStation Plus: tellimusteenus, mis pakub juurdepääsu võrgus mitme mängijaga mängudele ja tasuta mängudele.