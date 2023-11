Uus artikkel: võimalikud probleemid Pixel 8 Pro ekraaniga

Mitmed Pixel 8 Pro omanikud on hiljuti avastanud oma seadme ekraanilt ümmargused konarused. Need 6.7-tollise OLED-paneeli erinevates kohtades asuvad konarused näivad olevat seadme alumiselt küljelt lähtuva surve tagajärg. Kuigi Gorilla Glass Victus 2 katteklaas jääb muutumatuks, on muret, et need süvendid võivad aja jooksul halveneda ja ekraani kahjustada.

Pixel 8 Pro rebimised viitavad sellele, et teatud komponendid võivad ekraanile altpoolt survet avaldada, samas kui tootmisprotsess ise võib nende taande loomisel oma rolli mängida. Siiski on oluline märkida, et praegu ei ole need ebatasasused mõjutanud seadme puutefunktsiooni ega pildikvaliteeti. Need ei ole üldiselt nähtavad, välja arvatud juhul, kui neid vaadatakse kindla nurga alt ja optimaalsetes valgustingimustes.

Ühiskonna lõimes mitme omaniku jagatud pildid näitavad, et konarused ilmuvad pidevalt ekraani ülaservas. Esikaamerast vasakul on kaks küngast, teine ​​paremal ning täiendavad konarused piki vasakut ja paremat serva perimeetri lähedal.

Kuigi nende ekraanihäirete kohta on teatatud arvukalt, pole kindel, kas see probleem on laialt levinud või üksik. Mõned kasutajad on juba pöördunud Google'i poole seadmete väljavahetamiseks, kuigi tuleb märkida, et isegi asendusseadmeid mõjutab sama probleem. Teised pooldavad pikendatud garantiid juhuks, kui probleem püsib või aja jooksul süveneb.

Oluline on seda olukorda jälgida ja olla kursis kõigi Google'i ametlike teadetega Pixel 8 Pro ekraaniprobleemi kohta.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

K: Millised on Pixel 8 Pro ekraani ümmargused konarused?

V: Need konarused on taanded, mis on ilmunud 6.7-tollisele OLED-paneelile. Need on tingitud seadme alt tulevast survest.

K: Kas ebatasasused mõjutavad seadme funktsionaalsust või pildikvaliteeti?

V: Praegu ei mõjuta see puutefunktsiooni ega pildikvaliteeti. Konarused ei ole kergesti nähtavad, välja arvatud juhul, kui neid vaadelda kindla nurga alt ja optimaalsetes valgustingimustes.

K: Kas punnid on laialt levinud probleem?

V: Kuigi nende ekraanihäirete kohta on teatatud arvukalt, pole selge, kas see probleem on laialt levinud või üksik.

K: Kas Google võib mõjutatud seadmeid asendada?

V. Mõned kasutajad on pöördunud Google'i poole seadmete asendamiseks, kuid on oluline arvestada, et sama probleem võib mõjutada isegi asendusseadmeid.

K: Kas selle probleemi jaoks on saadaval pikendatud garantii?

V: Mõned kasutajad nõuavad pikendatud garantiid juhuks, kui probleem püsib või aja jooksul süveneb. Google'i ametlikke teateid selles küsimuses oodatakse.