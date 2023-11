Kas ma peaksin saama neljanda Covid-süsti?

Kuna Covid-19 pandeemia areneb edasi, on küsimused kordussüstide ja lisadooside kohta muutunud üha tavalisemaks. Seoses uute variantide ilmnemisega ja murega immuunsuse vähenemise pärast mõtlevad paljud inimesed, kas nad peaksid kaaluma neljanda Covid-süsti tegemist. Siin on, mida pead teadma.

Mis on 4. Covidi lask?

Neljas Covid-süst viitab Covid-19 vaktsiini lisaannusele, mis manustatakse pärast seda, kui isik on juba saanud soovitatud esmase süstimise seeria. Praegu manustatakse enamikku Covid-19 vaktsiine kahe või kolme annusena, olenevalt konkreetsest vaktsiinimargist.

Miks oleks mul vaja neljandat Covidi süsti?

Neljanda Covid-süsti vajadus on ekspertide seas endiselt aruteluteema. Kuigi esmased vaktsiinid on osutunud väga tõhusaks raskete haiguste ja haiglaravi ennetamisel, on tõendeid selle kohta, et immuunsus võib aja jooksul nõrgeneda, eriti viiruse teatud variantide vastu. Neljas võte võib potentsiaalselt tõsta immuunsust ja pakkuda täiendavat kaitset nende variantide vastu.

Kas neljas Covid-süst on soovitatav?

Praegu ei ole enamik tervishoiuasutusi ega reguleerivaid asutusi soovitanud elanikkonnale neljandat Covid-süsti teha. Mõned riigid on aga hakanud pakkuma kordussüste kindlatele rühmadele, näiteks eakatele või immuunpuudulikkusega inimestele, kellel võib olla suurem risk vaktsiini efektiivsuse vähenemiseks.

Mida ma peaksin tegema?

Kui te pole kindel, kas peaksite saama neljanda Covid-süsti, on kõige parem konsulteerida oma tervishoiuteenuse osutajaga. Nad saavad hinnata teie individuaalseid asjaolusid, sealhulgas teie riskitegureid ja üldist tervist, ning anda uusimatele teaduslikele tõenditele ja soovitustele tuginevaid isikupäraseid juhiseid.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi neljanda Covid-süsti teema on endiselt arutluse all, on oluline olla kursis tervishoiuasutuste värskendustega ja konsulteerida meditsiinitöötajatega isikupärastatud nõuannete saamiseks. Olukorra jätkudes arenedes on ülioluline seada rahvatervise esikohale ja teha otsuseid kõige värskema saadaoleva teabe põhjal.