Julia Joung: Minge bioloogiasse

Julia Joung, üks MIT Technology Review 2023. aasta alla 35-aastastest uuendajatest, koges nii kergendust kui ka uut kirge, kui nägi pealt, kuidas tehisintellekt alistas maailma ühe parima Go mängija. Veetnud lapsepõlve Taiwanis mängu valdades, oli Joung Gost alati pidanud lahendamatuks probleemiks. Siiski avastas ta, et bioloogia on veelgi suurem väljakutse.

Stanfordi ülikooli neuroteaduslabori bakalaureuseõppe käigus täheldas Joung ebatavalist käitumist ajurakkudes, mida nimetatakse astrotsüütideks. See huvitas teda ja tekitas temas vaimustuse bioloogiast. Ta jätkas oma teekonda, liitudes Massachusettsi osariigis Cambridge'i Broad Institute'i geenitöötluseksperdi Feng Zhangi laboriga. Seal süvenes ta "genoomiskaala sõeluuringusse", kasutades selliseid tööriistu nagu CRISPR, et muuta inimgenoomi iga 20,000 XNUMX geeni, et mõista nende mõju.

Joungi eesmärk oli rakendada geneetilist sõeluuringut tegelikele ajurakkudele, näiteks astrotsüütidele, mida on laboris raske genereerida. Uurides erinevate transkriptsioonifaktorite mõju tüvirakkudele, püüdis ta mõista, kuidas need määravad raku identiteedi. Tema uuringu tulemuseks oli "atlas", mis näitab üksikute transkriptsioonifaktorite mõju. Lõppeesmärk on omada võimet genereerida kontrollitud viisil mis tahes rakutüüpi, mida saaks kasutada ravimite testimisel ja terapeutilistel edusammudel.

Kuigi geneetilise sõeluuringu ulatus on ulatuslik, nõudes koostööd ja olulisi ressursse, on Joung jätkuvalt pühendunud selle valdkonna edendamisele. Tema praegune töö Whiteheadi instituudis keskendub rakkudes toimuva valgusünteesi protsessi mõistmisele. Joungi juhib bioloogia pakutavate võimaluste lõputu sügavus ja jätkab uuenduslike tööriistade väljatöötamist põhiküsimustele vastamiseks.

Julia Joungi teekond Go valdamisest bioloogia saladuste uurimiseni näitab tema uudishimu ja pühendumust piiride nihutamisele. Kui ta sukeldub sügavamale teadusliku uurimise keerukesse, lubab tema töö avastada uusi teadmisi, mis võivad kujundada meditsiini ja tehnoloogia tulevikku.

Allikad: MIT Technology Review