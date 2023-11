Amazon Kanadas on saadaval uued pakkumised Apple MacBooki ja MacBook Pro mudelitele

Kui otsite uut Apple MacBooki või MacBook Pro-d, siis on teil õnne. Amazon Kanada avalikustas hiljuti uue pakkumiste ringi, pakkudes valitud mudelitele olulisi allahindlusi. Olenemata sellest, kas olete üliõpilane, professionaal või tehnikahuviline, tasub seda võimalust kaaluda.

Üks silmapaistvamaid pakkumisi on Apple 2022 MacBook Pro, millel on väga oodatud M2 kiip ja 13-tolline Retina ekraan. See võimas ja elegantne sülearvuti on praegu saadaval vaid 1,399 dollari eest, mis säästab alghinnast oluliselt 18%.

Veel üks tähelepanuväärne tehing on Apple 2021 MacBook Pro, millel on 16-tolline ekraan ja muljetavaldav Apple M1 Max kiip. Selle 3,299-tuumalise protsessoriga tipptasemel seadmelt, mille hind on 25 dollarit, saate säästa märkimisväärselt 10%.

Neile, kes otsivad soodsamaid valikuid, on Apple 2020 MacBook Pro ja MacBook Air mudelid saadaval ka soodushinnaga. 2020. aasta MacBook Pro, mis on varustatud Apple M1 kiibiga, võib olla teie oma vaid 1,442 dollari eest, pakkudes 26% allahindlust. Samal ajal on kerge ja kaasaskantava 2020. aasta MacBook Airi, millel on Apple M1 kiip ja vapustav 13-tolline võrkkesta ekraan, hind praegu 1,484 dollarit, mis säästab tavakuludelt 10%.

Need on vaid mõned näited Amazon Canada fantastilistest pakkumistest, mis on saadaval Apple MacBooki ja MacBook Pro mudelite jaoks. Külastage Amazon Kanada veebisaiti, et sirvida kogu valikut ja kasutada neid piiratud aja pakkumisi.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

1. Kas ma saan Amazon Kanadas pakutavaid hindu ja pakkumisi usaldada?

Jah, Amazon Kanada on mainekas veebiturg, mis on tuntud oma konkurentsivõimeliste hindade ja usaldusväärsete tehingute poolest. Siiski on alati hea mõte võrrelda hindu mitmel platvormil, et tagada parim võimalik pakkumine.

2. Kas need pakkumised on saadaval ainult piiratud aja?

Jah, need tehingud on tavaliselt tähtajalised, seega on soovitatav neid võimalikult kiiresti ära kasutada. Pidage meeles, et saadavus võib erineda, seega vaadake kõige värskemat teavet tooteloendist.

3. Kas nende Apple MacBooki ja MacBook Pro mudelite uusimad versioonid on saadaval?

Pakkumistes loetletud mudelid võivad sisaldada nii uusimaid väljalaseid kui ka eelmisi põlvkondi. Teid huvitava seadme täpsete tehniliste andmete väljaselgitamiseks on oluline tootekirjeldused hoolikalt läbi lugeda.

