Saate Mortal Kombat 10 arvutiversioonilt 1 dollari allahindlust

Mortal Kombat 1 arvutiversiooni ostmisel saate säästa raha. Jaemüüjad, nagu Newegg ja Green Man Gaming, pakuvad 10 dollari suurust allahindlust Windows PC ettetellimisel mängu Steami versiooni kaudu.

Neweggis sisestage kassas lihtsalt kood PPXDSEP, et näha 15% hinnaalandust. Kui eelistate Green Man Gamingus ostlemist, ei vaja te isegi sooduskoodi; 10-dollarine allahindlus on juba saadaval. Lisaks pakub Green Man Gaming 15% allahindlust ka mängu esmaklassilisest versioonist, mis sisaldab varajast juurdepääsu, mängusisest kosmeetikat ja valuutat.

Kahjuks ei ole mängu arendaja NetherRealm Studios kinnitanud, kas Mortal Kombat 1 on käivitamisel Steam Deckis saadaval. Kuid olenemata seadmest, mida mängu mängimiseks kasutate, veenduge, et teil oleks piisavalt salvestusruumi, kuna see nõuab tohutult 100 GB. See on kooskõlas mängude installimahtude suurenemise trendiga.

Seega, kui olete arvutimängija ja Mortal Kombati frantsiisi fänn, ärge jätke neid allahindlusi kasutamata. Haara oma Mortal Kombat 1 koopia ja valmistu tegevusterohkeks võitluskogemuseks.

Mõisted:

– Ettetellimine: kauba tellimuse esitamine enne, kui see on ametlikult välja antud või ostmiseks saadaval.

– Sooduskood: kood, mille saab sisestada ostu sooritamise ajal, et saada hinnaalandust.

– Mängusisene kosmeetika: virtuaalsed esemed või täiustused, mis muudavad tegelaste või objektide välimust videomängus.

– Valuuta: virtuaalne valuuta, mida kasutatakse mängus esemete või versiooniuuenduste ostmiseks.

Allikad:

– lähteartikli jaoks pole URL-e saadaval.