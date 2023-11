Microsofti julge samm: tehisintellekti tuleviku kindlustamine OpenAI omandamisega

Üllatuslikul pöördel on OpenAI, ChatGPT taga olev teedrajav idufirma, pärast tegevjuhi Sam Altmani lahkumist silmitsi ebakindlusega. Kuna enamik OpenAI töötajaid liitub tõenäoliselt Microsofti Altmaniga, näib ettevõtte tulevik ebakindel ja tehing, mis oleks võimaldanud siseringi isikutel omakapitali välja osta 86 miljardi dollari väärtuses, on nüüd ohus. Keset kaost on aga varjust välja kerkimas üks selge võitja – Microsoft.

Alates Altmani lahkumisest on Microsofti turukapitalisatsioon tõusnud hämmastavalt 63 miljardi dollari võrra, jõudes esmaspäeva keskpäevases kauplemises kõigi aegade kõrgeimale tasemele, 378 dollarit aktsia kohta. Kuna käibel on 7.429 miljardit aktsiat, siis Microsofti turukapital on valmis jõudma muljetavaldava 2.82 triljoni dollarini. See märkimisväärne saavutus tõstab esile Microsofti strateegilise investeeringu OpenAI-sse, mis on osutunud nende tootevaliku nurgakiviks, integreerituna sellistesse populaarsetesse pakkumistesse nagu Office365 ja GitHub.

Microsofti tegevjuht Satya Nadella, keda Altmani lahkumine võis oluliselt mõjutada, hoidis osavalt võimaliku kriisi ära. Olukorrale kiiresti reageerides tegi Nadella julge sammu: ta palkas Altmani ja endise OpenAI presidendi Greg Brockmani juhtima uut tehisintellekti uurimislaborit Microsoftis. See ootamatu manööver, mida tööstusharu analüütikud on nimetanud "World Series of Poker liigutuseks läbi aegade", näitab Nadella vastupidavust ja pühendumust Microsofti tehisintellekti võimekuse edendamisele.

Selle strateegilise sammuga ei kindlustanud Microsoft mitte ainult OpenAI kaht mõjukamat tegelast, vaid säilitas ka olulise osaluse käivitamises. Lisaks määras see OpenAI ajutiseks tegevjuhiks Twitchi endise tegevjuhi Emmett Sheari. Kuigi Microsofti uue uurimisrühma koosseis on endiselt teadmata, näitab Altmani ja Brockmani palkamine ettevõtte otsustavust jääda tehisintellekti arendamise esirinnas.

Kuigi Microsofti aktsiate tõus on kahtlemata põhjus pidutsemiseks, ootavad ees väljakutsed. Ettevõte peab kandma Altmani ja Brockmani juhtimisel uue tehisintellekti uurimisorganisatsiooni ehitamise ja ülalpidamise kulud. Lisaks on võimalik, et tuleb täita olulisi rahalisi kohustusi olemasolevatest OpenAI-ga sõlmitud lepingutest.

Vaatamata nendele võimalikele takistustele seab Microsofti talentide omandamine ja OpenAI tehnoloogia konsolideerimine ettevõtte tehisintellekti domineerimise võidujooksus esirinnas. Tolmu vaibudes ootavad tööstuse jälgijad põnevusega Microsofti tipptasemel tehisintellekti teekonna järgmist peatükki.

