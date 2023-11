Samsung Odyssey Ark: luksuslik mängukogemus

Samsung avalikustas hiljuti oma teise põlvkonna Odyssey Ark monitori, mis pakub oma 55-tollise 4K-ekraani ja 165 Hz värskendussagedusega mängijatele kaasahaaravat ja visuaalselt vapustavat kogemust. Kuigi ekraanil on kopsakas hinnasilt 3000 dollarit, võivad mänguhuvilised leida selle erakordsete funktsioonide tõttu investeeringut väärt.

Uus Odyssey Ark on oma eelkäijaga sarnase väliskujundusega, kuid täiustused jäävad selle spetsifikatsioonide piiresse. Monitor säilitab endiselt oma 55-tollise suuruse, 4K eraldusvõime ja 1000R kõveruse. Lisaks kasutab see vedelkristallide taustvalgustamiseks mini-LED-sid, mille tulemuseks on erksad ja rikkalikud värvid.

Üks tähelepanuväärne funktsioon on Ark Dial kaugjuhtimispuldi kaasamine, mis võimaldab kasutajatel mugavalt ja ilma probleemideta erinevaid seadeid reguleerida. Monitor jääb HDR10+ reitinguga ja matt viimistlusega, et vähendada pimestamist. Multivaate funktsioon on jätkuvalt peamine müügiargument, mis võimaldab kasutajatel kuvada korraga nelja erinevat allikat, emuleerides nelja 27.5-tollist 1080p ekraani.

Kui massiivne 55-tolline 4K ekraan peaks tunduma üle jõu käiv, vähendab lihtne nupuvajutus aktiivseid piksleid, vähendades ekraani tõhusalt 27-tolliseks ekraaniks ilma füüsilist suurust muutmata.

Kuigi värskendused võivad tunduda minimaalsed, tutvustab teise põlvkonna Odyssey Ark täiustatud ühenduvusvõimalusi. Algsel mudelil oli neli HDMI 2.1 ühendust, uuendatud versioon aga kahte HDMI 2.2 ühendust, ühte HDMI 2.0 porti ja ühte DisplayPort 1.4 porti. See täiustatud paindlikkus võimaldab kasutajatel ühendada monitoriga laiemat valikut seadmeid. Lisaks sisaldab uus mudel sisseehitatud KVM-lülitit, mis võimaldab kasutajatel juhtida mitut seadet ühe klaviatuuri ja hiirekomplektiga.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Samsungi Odyssey Ark monitor pakub mängijatele erakordset ja kaasahaaravat mängukogemust. Teise põlvkonna mudel sisaldab peeneid täiustusi ja suuremaid ühenduvusvõimalusi, säilitades samal ajal oma eelkäija märkimisväärsed omadused. Kuigi hind võib mõnda potentsiaalset ostjat heidutada, võivad luksusliku mängukogemuse otsijad leida, et see on investeeringut väärt.

Korduma kippuvad küsimused

1. Mis on Samsung Odyssey Ark monitori värskendussagedus?

Samsung Odyssey Ark monitor pakub maksimaalset värskendussagedust 165 Hz, tagades sujuva ja sujuva mängu.

2. Kas monitor toetab HDR-i?

Jah, monitor on HDR10+ reitinguga, pakkudes kasutajatele erksaid ja elutruid värve täiustatud visuaalse kogemuse tagamiseks.

3. Kas ekraani saab väiksemaks reguleerida?

Jah, monitoril on mugav võimalus aktiivsete pikslite vähendamiseks, vähendades ekraani tõhusalt 27-tolliseks.

4. Mitu ühenduvusporti on Odyssey Arki monitoril?

Monitori uuendatud versioon sisaldab kahte HDMI 2.2 ühendust, ühte HDMI 2.0 porti ja ühte DisplayPort 1.4 porti, pakkudes kasutajatele suuremat paindlikkust erinevate seadmete ühendamisel.

5. Mis on Ark Dial kaugjuhtimispuldi eesmärk?

Ark Diali kaugjuhtimispult võimaldab kasutajatel hõlpsasti sätteid reguleerida, ilma et oleks vaja menüüdes navigeerida, tagades sellega probleemideta mängukogemuse.