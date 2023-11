Samsung T5 Evo kaasaskantava SSD hinnad: tervitusüllatus

Kuigi Samsung T5 Evo kaasaskantavad SSD-d ei ole veel USA turul debüüti teinud, on hiljutine jaemüügis Hiinas ilmnenud meeldiv üllatus: algselt oodatust oluliselt madalamad hinnad. 8 TB mudelit, mille soovituslik MSRP oli 649 dollarit, müüdi Hiina veebisaidil jd.com umbes 500 dollari väärtuses. See lahknevus hinnakujunduses paneb meid lootma rahakotisõbralikumatele valikutele, kui need SSD-d osariigis kättesaadavaks muutuvad.

Pärast Samsung T5 Evo seeria MSRP-de ja Hiina hindade võrdlemist on oluline märkida, et need ümberarvestatud hinnad ei pruugi otseselt kajastada seda, mida võime oodata USA jaemüügis. Siiski pakuvad need võrdluseks kasulikku võrdlusalust. Lisaks on käimasoleva musta reede müügiga mõistlik oletada, et hinnad võivad veelgi langeda.

Huvitav võrdlusmoment on Samsung 990 Pro 4TB, mis käivitati MSRP-ga 354.99 dollarit. Praegu on see SSD saadaval Amazonis vaid 249.99 dollari eest, mis näitab märkimisväärset lõhet soovitatud ja tegeliku hinnakujunduse vahel. Arvestades seda suundumust, on usutav oodata Samsung T5 Evo 8TB samasugust hinnalangust, mis võib viia selle esialgse 445 dollari asemel umbes 650 dollarini.

On selge, et Samsung T5 Evo seeria kavandatud MSRP-d on sünkroonist väljas, eriti kui võrrelda Samsungi enda valiku kõrgema astme kaasaskantavate SSD-dega. Näiteks Samsung SSD T7 2TB, mis pakub kiiremat jõudlust, saab juba osta umbes 135 dollari eest. Vastupidav IP65-reitinguga Samsung T7 Shield 2TB on veelgi soodsam, umbes 120 dollarit, 4TB mudeli hind on 200 dollarit. Need TLC NAND-iga varustatud alternatiivid ületavad kiiruse ja üldise paremuse poolest T5 Evo.

Need näited koos teiste näidetega näitavad, et Samsungil ja tema jaemüügipartneritel on raske õigustada madalama taseme komponentide eest kõrgetasemelist hinda. Kuigi T5 Evo seeria eeliseks on 8TB salvestusruum kompaktses ja mugavas seadmes, peab see tarbijate meelitamiseks leidma tasakaalu hinna ja jõudluse vahel.

FAQ

K: Kas võime eeldada, et Samsung T5 Evo kaasaskantavate SSD-de hind on USA-s samasugune kui Hiinas?

V: Hiinas täheldatud hinnad ei näita tingimata seda, mida me USA-s oodata võime. Siiski pakuvad nad võrdluspunkti võimalike hinnavõrdluste jaoks.

K: Kas kaasaskantavatele SSD-dele, eriti Samsung T5 Evo seeriale, on käimas pakkumisi või allahindlusi?

V: Musta reede allahindluste ajal leitakse sageli allahindlusi erinevatelt elektroonikatoodetelt, sealhulgas kaasaskantavatelt SSD-delt. Tasub silm peal hoida kõikidel tehingutel, mis võivad Samsung T5 Evo seeria hindu veelgi langetada.

K: Millised eelised on Samsung T5 Evo seerial teiste turul olevate kaasaskantavate SSD-de ees?

V: Samsung T5 Evo seeria kõige olulisem eelis on selle suur mälumaht. 8TB mudel pakub piisavalt ruumi kompaktses ja kaasaskantavas vormis, rahuldades kasutajaid, kes vajavad ulatuslikke salvestusvõimalusi.