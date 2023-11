Samsung Galaxy S24 telefonidel on kuuldavasti lukustuskuval Instagrami kaamera otsetee

Aruanded näitavad, et tulevastel Samsung Galaxy S24 telefonidel võib lukustuskuval olla mugav Instagrami kaamera otsetee. Kuigi Samsung pole seda teavet ametlikult kinnitanud, näitab Alessandro Paluzzi populaarsel sotsiaalmeediaplatvormil X jagatud ekraanipilt seda põnevat võimalust.

Traditsiooniliselt on mõne erandiga lukustuskuval lubatud ainult süsteemirakendused, nagu muusika, ilm, äratused ja rutiinid. Kui need kuulujutud aga tõele vastavad, võib sotsiaalmeedia vidina lisamine olla märkimisväärne muudatus, mille toob kaasa One UI 6.1, eeldatav uus kasutajaliidese värskendus, mis peaks debüteerima koos Galaxy S24 seeriaga.

Spekulatsioonide kohaselt tervitatakse kasutajaid hüpikaknaga, kui nad esimest korda oma Galaxy S24 seadmetes Instagrami avavad. See hüpikaken küsib tõenäoliselt luba Instagrami kaamerale juurdepääsuks. Arvatakse, et pärast juurdepääsu andmist ilmub keskmine nupp nimega „Rohkem valikuid…”, mis pakub kasutajatele mitmesuguseid Instagrami kaameraga seotud lisaseadeid ja otseteid.

Kuigi Instagrami otsetee lisamist lukustuskuvale võib pidada väikeseks mugavuseks, peegeldab see Samsungi pühendumust kasutajakogemuse täiustamisele ja sotsiaalmeedia entusiastide muutuvatele nõudmistele rahuldamisel. Selle funktsiooni kaasamisega võib Samsung pakkuda kasutajatele sujuvat ja tõhusat viisi oma Instagrami kaamerale otse lukustuskuvalt juurde pääseda, välistades vajaduse hetkede jäädvustamiseks ja jagamiseks lisatoimingute järele.

Korduma kippuvad küsimused

1. Kas see funktsioon on saadaval kõigil Samsung Galaxy S24 mudelitel?

Praeguse seisuga puudub ametlik teave selle kohta, millised konkreetsed Galaxy S24 mudelid sisaldavad Instagrami kaamera otseteed lukustuskuval. Konkreetsete üksikasjade saamiseks on soovitatav ära oodata ametlikud teadaanded või tooteväljaanded.

2. Kas seda funktsiooni saab kohandada nii, et see hõlmaks teisi sotsiaalmeediarakendusi?

Lukustuskuva sotsiaalmeedia vidina kohandamisvalikute üksikasjad ei ole veel avaldatud. Jääb üle oodata, kas Samsung annab kasutajatele võimaluse lisada otseteid teistele sotsiaalmeediaplatvormidele või jääb see funktsioon Instagrami eksklusiivseks.

3. Kas One UI 6.1 ühildub ainult Galaxy S24 seeriaga?

Kuigi artiklis mainitakse, et Galaxy S6.1 seeriaga võiks kaasneda One UI 24, ei tähenda see tingimata, et uus kasutajaliidese värskendus oleks nende seadmete jaoks eksklusiivne. Samsung levitab sageli tarkvaravärskendusi mitmes seadmes, seega on tõenäoline, et One UI 6.1 värskenduse võivad saada ka teised ühilduvad mudelid.