OpenAI Board Shake-Up: Altmani üleminek Microsoftile jääb tasakaaluks

Sündmuste pöörde tõttu ei pruugi Sam Altmani oodatav üleminek Microsoftile pärast tema ootamatut vallandamist OpenAI-st olla lõppkokkuvõttes tehtud tehing. Asjaga seotud allikad paljastavad, et Altman ja kaasasutaja Greg Brockman on avatud ideele naasta OpenAI-sse, kui ametikoha lõpetanud juhatuse liikmed lahkuvad. See ilmutus tuleb keset OpenAI töötajate lahkumist, sealhulgas juhatuse liiget ja juhtivteadlast Ilja Sutskeverit, kes oli algselt toetanud Altmani tagandamist. Suurenenud surve juhatusele on suurendanud ebakindlust, vaid kaks ülejäänud kolmest liikmest peavad muutma oma seisukohta Altmani võimaliku ennistamise suhtes.

Kui Altman teatas hiljuti sotsiaalmeedias, et "me kõik teeme ühel või teisel viisil koostööd", osutades jätkuvale võitlusele, viitavad allikad, et Altman, Brockman ja ettevõtte investorid uurivad praeguse juhatuse jaoks graatsilist lahkumist. Üks allikas kirjeldab Microsofti töölevõtmise teadet kui ajutist "hoidmismustrit", märkides, et otsus oli vajalik enne börsi avamist. Siiski on nii Altman kui ka Microsoft jätkuvalt pühendunud OpenAI partnerite ja klientide tegevuse järjepidevuse tagamisele.

OpenAI sisemine võimuvõitlus on alates Altmani järsust vallandamisest olnud halastamatu ning enamik töötajaid on praeguse kolmeliikmelise juhatuse vastu. Olulise arenguna on Sutskever, kes oli varem Altmani tagandamisel kandvat rolli mänginud, nüüdseks joondunud kukutatud kaasasutajaga. Sutskeveri ümberpööramine kajastus ettevõtte enamuse poolt allkirjastatud avalikus kirjas juhatusele, milles nõuti nende tagasiastumist ja Altmani ennistamist.

Vahepeal on OpenAI töötajad kasutanud sotsiaalmeediat, et kinnitada avalikkusele, et nad töötavad aktiivselt selle nimel, et säilitada teenuste stabiilsus ja hoida ettevõtte tõrgeteta toimimine pideva juhatuse surve ajal. Ülejäänud OpenAI juhatuse liikmete hulka kuuluvad Quora tegevjuht Adam D'Angelo, GeoSim Systemsi endine tegevjuht Tasha McCauley ja Georgetowni turvalisuse ja areneva tehnoloogia keskuse strateegiadirektor Helen Toner.

Olukorra arenedes on Altmani Microsofti ülemineku tulevik ebakindel. Altmani ja Brockmani potentsiaalne naasmine OpenAI-sse sõltub juhatuse valmisolekust kõrvale astuda ning kulisside taga jätkuvad läbirääkimised, et leida kõiki osapooli rahuldav lahendus.

Allikas: The Verge

