Neweggi musta reede pakkumine: täiustage oma mänguarvutit võimsa RTX 4070 Ti graafikakaardiga

Kas soovite viia oma mängukogemuse järgmisele tasemele? Neweggil on põnev musta reede pakkumine MSI Ventus Nvidia RTX 4070 Ti OC graafikakaardiga, pakkudes seda kõigi aegade madalaima hinnaga, vaid 719 dollarit.

RTX 4070 Ti on graafikakaardi metsaline, mis on varustatud 240 Tensori südamiku ja 60 kiirte jälgimise südamikuga, pakkudes teie mänguseadme jaoks võrratut jõudlust. 4-nanomeetrise TSMC-protsessi ja muljetavaldava 35.8 miljardi transistoriga kaart on tõsine.

RTX 4070 Ti üks tipphetki on selle ületamatu kiirjälgimisvõime. Võrdlusuuringud on näidanud, et see ületab kiirte jälgimise jõudluse osas oma konkurente AMD-st ja Intelist. NVIDIA DLSS 3 tarkvara, sealhulgas uusim 3.5 värskendus koos Ray Reconstructioniga, parandab valitud pealkirjade kiirte jälgimise kvaliteeti, pakkudes veelgi kaasahaaravamat mängukogemust.

Mängu jõudluse osas ei valmista RTX 4070 Ti pettumust. Meie laiaulatuslikus võrdlustestis näitas see muljetavaldavaid tulemusi ultra-sätete puhul 4K eraldusvõimega. Ükskõik, kas soovite avastada tohutuid avatud maailmu, osaleda intensiivsetes mitme mängijaga lahingutes või nautida visuaalselt vapustavaid mänge, see graafikakaart aitab teil seda hõlpsalt teha.

Neweggi Black Friday tehinguga on nüüd ideaalne aeg oma mänguarvutit uuendada või uus ehitada. Ärge jätke kasutamata võimalust haarata RTX 4070 Ti ületamatu hinnaga ja tõsta oma mängukogemus uutesse kõrgustesse.

FAQ:

K: Millised on MSI Ventus Nvidia RTX 4070 Ti OC graafikakaardi põhifunktsioonid?

V: RTX 4070 Ti sisaldab 240 tensori südamikku, 60 kiirte jälgimise südamikku, 4 nanomeetrilist TSMC protsessi ja 35.8 miljardit transistorit.

K: Miks on kiirte jälgimine mängijate jaoks oluline?

V: Kiirte jälgimise tehnoloogia lisab mängudele realistliku valgustuse ja peegeldused, parandades visuaalset kvaliteeti ja keelekümblust.

K: Kuidas on RTX 4070 Ti võrreldav AMD ja Inteli konkurentidega?

V: RTX 4070 Ti pakub paremat kiirjälgimise jõudlust võrreldes AMD ja Inteli graafikakaartidega.

K: Kas RTX 4070 Ti suudab mängida 4K eraldusvõimega?

V: Jah, RTX 4070 Ti toimib suurepäraselt 4K eraldusvõimega, võimaldades mängijatel nautida oma lemmikmänge koos vapustava visuaaliga.

K: Kust ma selle Musta reede pakkumise leida?

V: Leiate tehingu Neweggi veebisaidilt.